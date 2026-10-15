擁抱AI 陸機器人業者把握「AI+製造」落地工業商機

大陸機器人業變化或許從今年大陸工博會可窺知一二，機器人佔據工博會兩個場館，且依然是人氣最高的場館。只不過，作為給專業觀眾看門道的展會，以往在各種場合表演型人形機器人不再是焦點所在，更在乎機器人能否真正上工。

據記者實地踏入工博會機器人展館觀察，相較於此前在人工智能大會參展，讓人形機器人跳舞能聚集觀眾興奮目光，這次在工博會，觀眾最看重的是機器人在執行工作時的手感與絲滑順暢度。也因此，連以往以跳舞、拳擊、踢足球來吸睛的宇樹機器人、智元機器人，在工博會現場都得換上工裝「上工」，讓客戶檢驗在物流搬運上、擰螺絲、取物上是否順暢。

如何體現「AI＋製造」成為未來機器人業者要回答的問題，宇樹科技董事長、總經理兼首席技術官王興興12日在工博會開幕論壇上直指，「過去十幾年我犯的最大的錯誤，就是對AI的相信還不太夠。」他說，目前大陸國內外多家機器人企業已在工廠開展試點，但距離大規模應用仍需解決泛化能力和效率問題。

與此同時，會展上有機器人廠商認為，機器人真正機會在製造業用工。「人工智能正在重構研發、生產、質控、運維全鏈條，推動製造業從經驗驅動轉向數據驅動。」已經第八年參展、被視為「眼腦手」機器人第一股的梅卡曼德機器人CEO邵天蘭表示，讓工廠會思考、讓產線能決策，從單點設備的智慧走向系統整體的自主，新一代AI與先進製造深度融合，正在形成製造業發展的第三種基本範式。而他的機器人產品正是在這樣的思維下部署。

邵天蘭說，他們正在迎接這一機會，他說，通過全場景智能應用，梅卡曼德通用機器人「眼腦手」解決方案可賦予跨機器人本體、跨行業、跨場景的應用能力，以及處理複雜場景、高難度任務的技術能力。

本屆中國工博會（第26屆）展期為2026年10月12日至16日‌在上海國家會展中心舉行。機器人展聚焦具身智能、首發新品等前沿技術，可以看到機器人物流分揀、人形機器人等現場演示。