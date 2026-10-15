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陸消費雙11戰場擴大中 AI辦公爭取電商

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸消費季雙11將至，阿里旗下千問辦公正式發布面向電商經營的千問辦公電商版。路透
大陸消費季雙11將至，阿里旗下千問辦公正式發布面向電商經營的千問辦公電商版。路透

大陸消費雙11將至，阿里旗下千問辦公正式發布面向電商經營的千問辦公電商版，即日起開啟邀測，爭取在一到兩周內全量開放。今年以來，阿里、字節、騰訊等互聯網大廠紛紛入局AI辦公。在激烈市場競爭中，所依托的生態能力越來越重要，而雙11消費節慶，成為搶灘生態重點之一。

界面新聞報導，針對電商客戶的日常工作場景，千問辦公還推出跨平台經營看板、趨勢洞察及賣點分析、爆款素材批量生成、跨平台ROI智能優化等專業功能。而千問辦公電商版項目於今年6月啓動，由近百人的團隊在9月集中開發，趕在雙11大促啓動前上線。

千問辦公從電商行業切入，背後深層考量在於，從阿里系最擅長的領域入手，深耕垂直行業。電商商家是阿里釘釘滲透率非常高的客戶群體。依託阿里生態聯動，大量淘寶、直播、跨境中小電商選擇釘釘作為團隊協同工具。過往積累也延續到了千問辦公的市場競爭中。

千問辦公CEO陳宇森表示，千問辦公8月初上線以來，電商是使用深度最深的行業之一，付費用戶中佔比超過20%，商家平均每周要完成38個複雜任務。

Gartner研究總監費天祺分析，行業場景Agent與通用辦公Agent差別很大，客戶選擇產品主要就是看生態。平台應用和大部分數據都在阿里、釘釘、阿里雲生態里的企業，會更傾向用千問辦公；底層用豆包大模型的企業，則會傾向豆包工作。

字節方面，在今年8月發布豆包工作，成為字節生產力Agent的集合品牌。目前飛書產品團隊已併入豆包體系，TRAE、扣子（Coze）也歸入豆包；飛書承擔協同辦公，豆包負責AI入口；而騰訊WorkBuddy在3月全量上線，6月PC端月訪問量約2,097萬次，處於桌面端 AI 辦公智能體前列，並於10月與企業微信深度打通，WorkBuddy 進入企業微信通訊錄，可調用消息、文檔、會議、網盤等能力。

雙11 電商 消費 騰訊 阿里 淘寶

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