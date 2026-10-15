京東11.11 推AI購物助手「東東」

京東15日在2026年京東11.11「又好又便宜」發布會上宣布，面向消費者，京東APP 16.0已全新升級AI購物助手「東東」，能為用戶提供更精準的購物決策建議。

此外消費者還能每天可領人民幣60元（新台幣282元）額外驚喜紅包，享受舊換新補貼、人民幣1元搶新品、白條最高24期免息、尖貨抽籤搶先體驗等優惠。

京東表示，JoyAI App推出首個能實時視頻購物的AI數字人，讓用戶在通話中即可直接下單，還支持點外賣、訂酒店等多元服務。JoyInside附身智能聚焦居家生活、親子陪伴、健康養護場景，目前已上線逾300款AI商品。

在助力合作夥伴營運方面，京東京麥AI經營中心面向商戶開放數十款核心AI工具，覆蓋選品、發布商品、營運、設計、履約、售後等完整營運鏈路。

京東數字人JoyAvatar以全天候在線直播，在今年11.11期間成為逾9萬家商戶的內容生態常態化服務引擎。京東百靈數字員工全新推出營銷數字員工，能幫助商戶自主生成營銷策略並一鍵執行。

讓好物有好價，今年京東11.11在現貨開賣、官方直減基礎上，消費者每天可領人民幣60元額外驚喜紅包，PLUS會員更可領逾千元超級補貼及全品類大額優惠券。

為給消費者帶來更實在的「驚喜回饋」，今年京東11.11將首次打通全品類推出「多買多返」。活動期間，消費者購買帶有「多買多返」標識的商品，累計達到一定金額即可獲得返利，買得越多、返得越多。

不僅有實惠價格，京東11.11更將帶來多款重磅新品。Apple、華為、海信、波司登、飛鶴等眾多知名品牌重磅新品都將在京東首發，消費者在京東新品頻道不僅能第一時間入手，更能享以舊換新補貼、人民幣1元搶新品、白條最高24期免息、尖貨抽籤搶先體驗等優惠。

京東拍賣將帶來多場特色主題拍賣，包括全球首款可變形個人機械人等稀缺好物，都將以人民幣1元起拍。