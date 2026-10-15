嗅到市場變化…陸多家藥企急煞車撤回IPO 專家分析

據Wind數據統計，今年以來A股累計73起IPO撤否案例，其中第三季撤否佔比近半，近五成項目在審不足一年。在申報熱潮下，部分企業卻選擇在上市進程中途按下暫停鍵。意味市場變化正在改變，企業逐漸對自身帳務、市場風向有所警惕。

科創板日報報導，匯禾醫療和賽克賽斯相繼在9月和10月分別宣布終止科創板IPO，前者從受理到撤回，整個進程歷時不足3個月，是年內「閃電撤否」的典型；後者曾多次衝刺資本市場，這已是其六年間第三次折戟。與此同時，包括天康製藥、延安醫藥、百諾醫藥今年也陸續撤回北交所IPO申請。

從擬上市板塊分布來看，撤否項目高度集中於北交所，73個項目里，北交所佔41家，數量過半；上交所合計18家，含主板6家、科創板12家；深交所14家，其中深市主板5家、創業板9家；港股3家A股上市藥企華恆生物、諾思蘭德、博瑞醫藥均在今年終止了港股上市計劃。

截至今年6月底，科創板已累計受理16家生物醫藥企業IPO申請，顯著高於往年。申報熱潮下，部分企業卻選擇在上市進程中途按下暫停鍵，引發關注。但年內IPO撤否案例看似進入集中期，但對比去年同期97家的撤否規模，今年數量年降了24.74%。

樸拙資本執行合伙人苗天一分析，這些企業不是衝不進門，而是在臨門一腳時選擇了收腳。這個動作本身比上市失敗更值得琢磨。比如匯禾醫療此番撤單或與現場檢查高度相關，如果企業與中介預判相關問題短期內無法全部閉環，為防範核查中爆出重大問題、招致持續性負面衝擊，便會大概率主動撤回申報。

整體而言，苗天一認為，今年部分生物醫藥企業集中終止IPO，是產業基本面、監管尺度、二級市場風險偏好多重因素共振的結果。一方面不少企業雖手握前沿技術，但部分存在單品依賴、商業化驗證尚不充分，以及經銷體系、股權沿革等方面的合規瑕疵；二級市場對創新藥械遠期敘事的定價趨於審慎。