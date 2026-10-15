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中歐經貿磋商後 陸商務部：願便利對歐稀土出口、盼歐盟提供對等便利

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部發言人何亞東16日表示，中方願繼續為對歐盟稀土出口許可審批提供便利，並希望歐盟為對華兩用物項出口許可提供便利。圖／取自直新聞
大陸商務部發言人何亞東16日表示，中方願繼續為對歐盟稀土出口許可審批提供便利，並希望歐盟為對華兩用物項出口許可提供便利。圖／取自直新聞

針對對歐盟稀土出口許可審批，大陸商務部發言人何亞東16日表示，願繼續為對歐盟稀土出口許可審批提供便利，也希望歐盟為對華兩用物項出口許可提供便利。

大陸商務部16日下午舉行例行記者會，由發言人何亞東主持。針對對歐稀土出口許可的相關提問，何亞東指出，中方願繼續為對歐盟稀土出口許可審批提供便利，同時希望歐盟為對等解決兩用領域對華重點許可個案提供便利。何亞東並表示，中國將與歐盟一起，繼續發揮出口管制對話機制作用，促進雙方兩用物項貿易發展。

談及中歐在混動汽車貿易達成諒解，何亞東說，雙方在混動汽車領域達成的諒解是對等互利的，是基於雙方在世貿組織規則框架下強調並確認的三大原則，也就是全流程合規、尊重事實和非歧視。

何亞東接著指，有關共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級。這充分說明，中歐透過基於規則的共識而進行磋商，不僅能夠解決問題，而且會深化互利合作，推動中歐貿易向上平衡、向前發展。

另外，何亞東就外資企業的在華經營狀況指出，外商投資訊息報告年報數據顯示，2025年共有46.1萬家外資企業提交年報，按年增長5.7%。大陸外商直接投資權益存量人民幣26.8兆元，連續6年實現增長，位居全球第二。

上周（8至9日）在北京舉行的中歐貿易投資磋商機制第二次例會達成16項成果共識，就混動汽車、降低關稅、稀土審批及兩用領域對華出口管制、醫療器械市場准入等達成諒解。

大陸商務部歐洲司負責人10日對此表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會的成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧；雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會。

歐盟 稀土 經貿

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