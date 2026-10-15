IPO疑涉人為操縱遭香港證監會停牌 茶百道：急尋法律意見配合調查

大陸新茶飲品牌茶百道，因首次公開發售（IPO）可能涉及人為操縱，遭香港證監會指令停牌。對此，茶百道14日晚間表示，正緊急尋求法律意見，並將全力配合調查；公司稱目前業務營運正常，未發生重大變動。

澎湃新聞報導，14日晚，四川百茶百道實業股份有限公司發布停牌公告稱，公司董事會注意到，證監會已於10月13日指令港交所，自2026年10月13日上午9時起暫停公司H股的買賣。證監會表示，茶百道的首次公開發售可能曾被人為操縱，以營造對股份需求的假象。

茶百道在此次公告中提到，公司董事會高度重視此事，並堅信遵守所有適用於公司的法律及法規至關重要。因此，公司正就該指令緊急尋求法律意見，並將努力處理及解決證監會關注的事項。公司承諾全力配合證監會處理其任何關注事項，並將適時另行刊發公告。公司確認，本集團的業務營運維持正常，且截至本公告日期，本集團的業務營運並無發生重大變動。

公告還指，根據證監會的指令，公司股份買賣將繼續暫停，直至另行通知為止。公司股東及潛在投資者在買賣公司證券時務請審慎行事。

香港證監會官網13日公告，已對2個集團採取行動，因它們涉嫌參與欺詐計畫，意圖就首次公開招股的股份需求營造虛假或非真實的表象。香港證監會已根據相關規定，自13日上午9時起，暫停四川百茶百道實業股份有限公司的股份交易。在調查持續進行期間，停牌有助維持有秩序、公平的市場，並維護投資大眾利益。

另，恒生指數公司14日公告，茶百道因受監管機構調查而停牌，將自10月23日起從恒生綜合指數、恒生綜合行業指數－必需性消費、恒生綜合小型股指數及恒生綜合中小型股指數中剔除。茶百道股份將於10月22日收市後，以每股0.0001港元從相關指數剔除。

股價方面，茶百道2024年4月23日在港交所上市，發行價為每股17.5港元。茶百道上市首日股價下跌逾26%；截至停牌前最後交易日10月12日，股價收報4.035港元，較發行價下跌近77%，市值約60億港元。

財報顯示，茶百道今年上半年營收26.55億元（人民幣，單位下同），年增6.2%；期內淨利潤3.45億元，年增3.5%。2025年全年營收53.95億元，年增9.7%；淨利潤8.05億元，年增逾7成。