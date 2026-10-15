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上證綜指一度跌破3700點 長鑫科技總市值第1寶座易主

中央社／ 台北15日電
中國大陸股市15日大跌，上證綜指收盤下跌1.59%，記憶體大廠長鑫科技也跌逾5%，失守總市值第1的寶座。圖為北京證券交易所。路透社
中國大陸股市15日大跌，上證綜指收盤下跌1.59%，記憶體大廠長鑫科技也跌逾5%，失守總市值第1的寶座。圖為北京證券交易所。路透社

中國大陸股市3大指數今天大跌，上證綜指盤中一度跌破3700點，收盤下跌1.59%。其中，被視為台美韓半導體大廠聯合對抗目標的記憶體大廠長鑫科技大跌逾5%，市值跌破人民幣3兆元，失守總市值第1的寶座。

陸股3大指數今天一齊開低走低。上證綜指（滬指）一度跌破3700點，尾盤拉升，收3707.48點，跌幅1.59%；深證成指收11816.79點，跌幅2.43%；創業板指收2783.13點，跌幅2.92%。總成交額人民幣1.65兆元（約新台幣7.92兆元）。

滬深兩市呈普跌態勢，下跌個股超過5100檔。其中，長鑫科技收盤大跌5.24%，收43.59元，總市值為2.96兆元，低於工商銀行的3.03兆元及建設銀行的3兆元。長鑫科技從上市首日市值登頂到失守王座，前後僅2個半月。

韓國商報報導，美國半導體設備大廠應用材料最近在加州為EPIC中心揭幕，這是由三星電子、SK海力士與台積電等半導體大廠參與的研發合作中心，旨在力抗長鑫存儲的崛起。

美通膨疑慮及晶片股拋售潮，促使國際股市今天齊跌。中國大陸股市進入下半年即顯疲弱，從5月上旬上證綜指4200點、創下近11年的高點後開始回檔，且呈現量縮格局，如今在3700點上下徘徊。

上證綜指 半導體

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