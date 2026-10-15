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不只愛買家具？台灣人在淘寶天貓買什麼 4大消費族群揭密

聯合報／ 記者林宸誼／香港即時報導
淘寶天貓海外總經理葉劍秋（左）與淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟。記者林宸誼／攝影
淘寶天貓海外總經理葉劍秋（左）與淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟。記者林宸誼／攝影

淘寶天貓海外東北亞區市場總經理劉慧娟15日表示，台灣跨境電商消費結構，仍是北部為主。台灣消費者除了喜歡買家具外，還喜歡買大尺碼和風格服飾、戶外運動品類。「這代表台灣消費者不再只是買手機殼、數據線的便宜貨，而是專注在品牌服飾、設計師家具、智慧家居等。」

劉慧娟在與台灣媒體交流會上表示，根據淘寶天貓數據，發現台灣日購用戶，平均客單價一次達新台幣2,000元，一個月有3到4次的消費頻率。

她觀察到，這些台灣消費者還可以細分到4種人群，分別是追求同等預算但更好品質的使用者；對潮流敏感、希望先於他人擁有的用戶；探索興趣長尾圈層的用戶；以及注重正版與品牌價值的用戶

她指出，淘寶天貓今年在產品升級上也有顛覆本地電商的部分，就是有AI導購的生活專家，場景化的購物顧問叫「DISCOVER」特色好店頻道，可讓消費者看到內容展示並有生活靈感。

針對台灣跨境物流，除了海運、空運，劉慧娟表示，淘寶天貓今年還增加快捷服務，跨境時效可控制在7日以內，「讓消費者可以根據自己需求做選擇。」

她並介紹，淘寶天貓官方物流今年能承接更多服務，在包裝保障就是「破損包賠」。其次是支持大件直郵的商品數突破5,000萬商品，涵蓋家具等品類，解決以往依賴集運的痛點。

至於今年雙11商品交易總額（GMV）目標，劉慧娟表示不以具體GMV數字為目標，而是關注個人消費者購買頻次與客單價的雙重增長。

淘寶天貓曾於2021年第13屆「雙11」結束後公布總交易額（GMV）為人民幣5,403億元，創下有具體公布數字時的歷史最高紀錄，但增長開始趨於平緩，2022年後就未公布具體數字。京東則是自2022年起，不再對外公布具體的「雙11」商品交易額或銷售額數字。

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