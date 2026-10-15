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買房要先看到房？深圳推進現房銷售 新建案預售須主體結構封頂

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
深圳市15日發布商品住房銷售改革新規，2026年8月28日後新公告出讓土地的建案優先採現房銷售，申請預售則須主體結構封頂，預售資金全程受到監管。圖為深圳蛇口興建中的房產項目，示意照。路透
深圳市15日發布商品住房銷售改革新規，2026年8月28日後新公告出讓土地的建案優先採現房銷售，申請預售則須主體結構封頂，預售資金全程受到監管。圖為深圳蛇口興建中的房產項目，示意照。路透

大陸一線城市持續推進商品住房銷售制度改革。據央視新聞，深圳市住房和建設局等三部門15日發布實施意見，宣布自2026年8月28日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售；申請預售的項目，單體建築須完成主體結構封頂，預售資金也須全額、全過程受到監管。

根據深圳市住房和建設局等部門15日發布的《關於完善商品住宅銷售制度的通知》實施意見，透過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地，且在土地出讓公告中明確要求實行現房銷售的項目，開發企業應當實行現房銷售。

在現房銷售方面，開發企業須取得房屋首次登記，並將現房銷售方案及具備交付條件的相關證明，報項目所在區住房建設部門備案後，才能依照銷售方案組織銷售，所售房屋及建設用地使用權不得有抵押、查封等情形。

實施意見也規定，已取得住宅樓棟主體結構工程施工許可的現售項目，開發企業充分評估履約及交付風險後，可與購屋者簽訂商品住房定金合同，定金一般不得超過購屋總價款的3%。合同須約定定金金額、房屋售價、交付時間及未能按期履約的責任；若開發企業違約、未能按期交房，購屋者可依合同約定解除定金合同，開發企業須依法返還定金並承擔違約責任。

在預售管理方面，2026年8月28日後新公告出讓土地的商品住房項目，開發企業申請預售時，須完成申請預售樓棟的屋面層結構混凝土澆築，並提交建設、設計、施工及監理等單位簽字蓋章的主體結構分部工程品質驗收紀錄。項目預售資金須全額、全過程受到監管，待項目完成聯合竣工驗收備案，且水、電、氣等配套設施具備交付條件後，才能解除資金監管。

至於2026年8月28日（含）前已取得建設工程規劃許可證、但尚未取得預售許可的商品住房項目，預售條件及預售資金監管仍依原有政策辦理。已取得國有建設用地使用權、但尚未取得建設工程規劃許可證的項目，原則上適用新政策；符合按時建成交付條件的項目，經相關區政府確認並報深圳市住房和建設局備案後，2027年12月31日前仍可依原有預售條件申請預售。

此外，深圳將對2026年8月28日後簽訂開發貸款合約的商品住房項目實施主辦銀行制度，每個項目由開發企業與銀行雙向選擇一家主辦銀行，項目相關資金須納入在主辦銀行開立的資金帳戶管理。

據新加坡聯合早報報導，北京、上海及廣州已發布現房銷售制度的執行細則，深圳此次也發布地方實施意見，推進商品住房現房銷售。

深圳 預售 新建案

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