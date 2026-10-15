中國9月出口超出預期 貿易戰隱憂加大

中國9月出口年增逾3成，外界預估中國今年順差可能再創新高，而這會增加貿易戰的機會。

中國海關總署昨天公布，按美元計，9月中國出口額年增36.3%，高於預期的25.9%，8月為年增25.0%；進口額年增31.0%，高於預期的23.8%，8月為年增28.2%；貿易順差1335億美元，年增50.5%。

國盛證券首席經濟學家熊園今天發文表示，9月出口大幅走強，主因AI需求增加、汽車搶出口、高油價、勞動密集型產品低基數等因素帶動。第4季出口預計維持20%以上的較高增速，再加上財政政策發力，全年經濟成長率應能達到4.5%的目標。

紐約時報報導，中國出口再次飆升預計將進一步加劇與許多貿易夥伴的緊張關係。以中國的汽車出口為例，自2020年以來成長了11倍。這令其他地方的汽車製造商感到震驚，尤其是在歐洲。

報導認為，近來一些跡象顯示，北京可能正在採取小步驟來解決外國對其貿易順差的關切。

例如，中國與歐盟日前達成16項共識，其中包括限制中國向歐洲出口插電式混合動力汽車的數量。

此外，中國人民銀行13日正式批准Visa中國在中國境內籌備銀行卡清算機構。報導說，2001年中國加入世界貿易組織（WTO）時，北京就承諾向外國開放信用卡在內的金融服務，因此這是一項「25年的拖延」，而北京已經利用這段時間建立了自己的電子支付系統。

2025年中國順差首次突破1兆美元大關，達到1.18兆美元，引發許多國家戒心，擔心本國製造業更受威脅。隨著9月出口成長遠超預期，已有分析認為今年全年順差可能再創新高。

中共外圍官媒環球時報今天刊文說，中國出口的快速成長「讓一些外媒再次找到機會炒作『貿易失衡論』」。文章還聲稱，「事實證明，以逆差為由對中國施加貿易限制措施，並不會解決逆差問題」。

文章強調中國在擴大進口方面的努力，指第9屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日啟動。