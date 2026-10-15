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DeepSeek在3天內兩度故障 持續一上午未修復

中央社／ 上海15日電
DeepSeek今早網頁與App異常，服務一上午未修復。取材自微博
DeepSeek今早網頁與App異常，服務一上午未修復。取材自微博

大量中國網友今天上午開始上班就陸續反映深度求索（DeepSeek）網頁與App運作異常，且持續一上午仍未修復。據中國媒體報導，DeepSeek今年內已多次發生故障，前一次是12日，距今僅3天。

根據記者在中午12時30分測試，DeepSeek對話框畫面仍顯示「服務器（伺服器）暫時不可用」。

綜合新浪科技及第一財經科技版報導，DeepSeek網頁及APP於上午8時11分開始出現運作異常。上午不少用戶反映工作受到影響，在DeepSeek頁面發送消息時出現「服務器暫時不可用」訊息。

官方頁面顯示受到影響的服務，包括對話服務（Chatservice）、DeepSeek V4.1Pro API和DeepSeekV4.1 Flash API。

第一財經報導，根據DeepSeek官方的服務狀態紀錄，今年以來至少已有10次大範圍的故障，包括「服務不可用」、「服務異常」等報告，以及更頻繁的「性能下降」異常報告。

最近的一次在10月12日，DeepSeek的紀錄顯示兩類運作故障，包括網頁部分中斷、網頁及API性能下降。9月DeepSeek官方共記錄6次運作異常事件。其中，9月15日發生的一次網頁及API部分中斷約達3小時。

伺服器 DeepSeek App

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