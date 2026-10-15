DeepSeek在3天內兩度故障 持續一上午未修復

華為與江淮汽車聯手打造的百萬級豪華汽車品牌尊界，其V800車型的煞車踏板支架斷裂爭議持續發酵，風暴起源於大型汽車垂直與評測媒體平台「懂車帝」（DCD）實測影片，在尊界公布第三方靜態檢測報告，稱V800制動踏板符合行業標準，加嚴測試也未出現損壞後，懂車帝在測試中拆除限位擋板之舉，被指有貓膩；此外，懂車帝資深測試員東門健男，曾對日本品牌高抬貴手的過往也被挖出。

2026-10-15 14:23