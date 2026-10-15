大陸深化與波灣金融合作 第3度延長與卡達本幣互換協議

大陸持續深化與波灣產油國的金融合作。中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝14日在泰國曼谷出席中國與波斯灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）成員國第4次央行行長會，與相關國家央行行長討論跨境支付、本幣結算及雙向投資等金融合作議題，並與卡達央行行長續簽雙邊本幣互換協議。

據人行網站15日消息，14日，潘功勝在曼谷出席中國與海灣阿拉伯國家合作委員會成員國第4次央行行長會。各方圍繞投資往來、跨境支付、深化人行與海合會國家央行合作等議題進行了深入交流。

人行稱，與會各國央行行長表示，中國與海合會國家經貿和金融聯繫密切。當前國際形勢複雜多變，進一步深化雙方經濟金融合作具有重要意義。雙方將繼續推進本幣合作，深化跨境支付合作，拓展雙向投資，加強金融市場基礎設施聯通，並在國際經濟金融事務中加強溝通協調。

同時，會議期間，潘功勝分別會見了阿聯央行行長哈立德、卡達央行行長班達爾、阿曼央行行長艾哈邁德和財長蘇爾坦，就雙邊金融合作等議題交換意見，並與卡達央行行長續簽雙邊本幣互換協議。而人民副行長宣昌能也參加了上述會議及會見。

據卡達通訊社（Qatar news agency），卡達央行與人行14日簽署協議，這是第3度延長雙邊本幣互換安排。該協議最初於2014年簽署，於2017、2021年延長，旨在促進兩國貿易與直接投資。

另，澎湃新聞此前曾指，潘功勝今年3月在大陸全國人大會議經濟主題記者會上表示，人行將逐步擴大雙邊本幣互換，支持互換資金用於跨境貿易與投融資，並加強與阿聯、埃及等國的金融合作。