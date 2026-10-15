快訊

台積電財報／第3季EPS達29.43元優預期 美元營收與營益率雙超標

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸深化與波灣金融合作 第3度延長與卡達本幣互換協議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝（右）、副行長宣昌能出席中國與海合會第4次央行央行會。圖／取自中國人民銀行網站
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝（右）、副行長宣昌能出席中國與海合會第4次央行央行會。圖／取自中國人民銀行網站

大陸持續深化與波灣產油國的金融合作。中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝14日在泰國曼谷出席中國與波斯灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）成員國第4次央行行長會，與相關國家央行行長討論跨境支付、本幣結算及雙向投資等金融合作議題，並與卡達央行行長續簽雙邊本幣互換協議。

據人行網站15日消息，14日，潘功勝在曼谷出席中國與海灣阿拉伯國家合作委員會成員國第4次央行行長會。各方圍繞投資往來、跨境支付、深化人行與海合會國家央行合作等議題進行了深入交流。

人行稱，與會各國央行行長表示，中國與海合會國家經貿和金融聯繫密切。當前國際形勢複雜多變，進一步深化雙方經濟金融合作具有重要意義。雙方將繼續推進本幣合作，深化跨境支付合作，拓展雙向投資，加強金融市場基礎設施聯通，並在國際經濟金融事務中加強溝通協調。

同時，會議期間，潘功勝分別會見了阿聯央行行長哈立德、卡達央行行長班達爾、阿曼央行行長艾哈邁德和財長蘇爾坦，就雙邊金融合作等議題交換意見，並與卡達央行行長續簽雙邊本幣互換協議。而人民副行長宣昌能也參加了上述會議及會見。

據卡達通訊社（Qatar news agency），卡達央行與人行14日簽署協議，這是第3度延長雙邊本幣互換安排。該協議最初於2014年簽署，於2017、2021年延長，旨在促進兩國貿易與直接投資。

另，澎湃新聞此前曾指，潘功勝今年3月在大陸全國人大會議經濟主題記者會上表示，人行將逐步擴大雙邊本幣互換，支持互換資金用於跨境貿易與投融資，並加強與阿聯、埃及等國的金融合作。

圖為中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝（左）與卡達央行總裁班達爾續簽雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行網站
圖為中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝（左）與卡達央行總裁班達爾續簽雙邊本幣互換協議。圖／取自中國人民銀行網站

卡達 大陸 中國人民銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賣銅改收人民幣！尚比亞明年起部分對大陸出口改用人民幣結算

APEC財長會下周香港登場 陸財長藍佛安主持、聚焦數位基建融資

中俄外長會晤談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

IMF、世銀打擊全球金融詐騙 推出「曼谷藍圖」 條列12政策

相關新聞

聯手男神張凌赫推雙11 淘寶天貓跨境推「官方物流丟貨必賠」

淘寶天貓海外總經理葉劍秋15日在香港舉行的海外媒體溝通會上宣布，今年雙11檔期起，淘寶更首度攜手人氣演員張凌赫，向全球境外用戶推廣「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。此外阿里巴巴集團副總裁、淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉表示，全面升級官方物流保障，丟破必賠。

等2年多了！蘋果傳12月在大陸推AI功能 新版Siri仍缺席

在歷經2年的監管審批延遲，彭博報導，美國蘋果公司15日傳出將於12月首次在中國大陸推出人工智慧（AI）平台Apple智慧（Apple Intelligence），但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

京東搶跑突襲「雙11」 淘寶找張凌赫助陣

大陸2026年「雙11」電商大促拉開序幕。京東已率先開啟全品類「現貨開賣」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨；淘寶天貓海外則宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視3D廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

賣銅改收人民幣！尚比亞明年起部分對大陸出口改用人民幣結算

大陸持續推動人民幣國際化，非洲國家與大陸貿易往來也增加人民幣結算的使用。彭博報導，非洲東南部國家尚比亞擬將從2027年起，部分對大陸銅出口改以人民幣結算，並與大陸商討貨幣互換安排。尚比亞央行總裁卡亞亞（Denny Kalyalya）表示，此舉有助降低美元兌換成本，並減輕本幣匯率波動。

陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。