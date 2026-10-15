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聯手男神張凌赫推雙11 淘寶天貓跨境推「官方物流丟貨必賠」

聯合報／ 記者林宸誼／香港即時報導
淘公仔與大陸人氣男星張凌赫背板合影。記者林宸誼／攝影
淘公仔與大陸人氣男星張凌赫背板合影。記者林宸誼／攝影

淘寶天貓海外總經理葉劍秋15日在香港舉行的海外媒體溝通會上宣布，今年雙11檔期起，淘寶更首度攜手人氣演員張凌赫，向全球境外用戶推廣「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。此外淘寶天貓集團副總裁、淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉表示，全面升級官方物流保障，丟破必賠。

葉劍秋指出，全面升級後的品質（QUALITY）、 品味（TASTE）, 生活方式（LIFESTYLE）、流行（TRENDY）、精明（SMART）與 驚喜（SURPRISE ）等6大煥新用戶體驗，將引領全球跨境電商購物，從傳統「貨架式搜尋」，邁入「發現型購物」新時代。

葉劍秋提到，今年淘寶天貓用AI的智慧篩選的方式，來掃描整個淘寶30億的商品庫。AI掃描完之後，也會搭配不同行業的專家、消費者回饋、迭代數據等資訊。當有商品池後，由於淘寶30億件商品不是靜態的，是每年不斷迭代、不斷上新的商品池，會不斷迭代整個底層的商品庫表現給用戶。

隨著這套商品系統運作，淘寶天貓會對整個淘寶App全面升級，大家最近有更新手淘的話，可以看到境外版本有不同的使用者產品對話模式，滿足不同需求用戶，與消費者需求連結。

淘寶天貓集團副總裁、淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉表示，「一鍵直發、全程可觀、大件無憂」是今年天貓「雙11」的關注焦點，尤其在複雜的跨境的電商交易，包括物流，多少還是會出現一些長尾的特殊情況，如出現破損，官方物流會透過精細化的營運，和物流夥伴緊密協作，以確保降低破損。即使出現這種特殊的情況，我們也是丟貨必賠。

丁宏偉指出，如果消費者有退貨需求，尤其海外退貨其實是滿難的1件事情，因為出口的商品如果要退回境內，涉及到商家的經營成本，對消費者體驗也很重要，因為畢竟不是每次購買到的東西都合心意。

葉劍秋補充，針對跨境業務用戶，淘寶天貓更關注履約體驗的特點，官方物流今年將對跨境履約體系全面升級，主要包含全球穩定履約網路、便捷發貨能力、全方位用戶保障三個核心部分。

首先是全球穩定履約網路，構建穩定的全球物流網路，切實保障使用者的履約時效；其次是便捷發貨能力，提升操作便捷性，支持用戶一鍵將商品發往海外主流地區和市場；最後則是全方位用戶保障，提供包括破損必賠、便捷退貨等一系列官方物流保障措施，致力於為消費者提供更順暢、快捷的履約體驗。

淘寶天貓海外總經理葉劍秋。記者林宸誼／攝影
淘寶天貓海外總經理葉劍秋。記者林宸誼／攝影

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