快訊

「芒果乾」賣不動？賴總統長子被跟監 網路輿論很微妙

詐前男友被判1年8月…前主播薛楷莉被通緝20年 高檢署曝光黑白大頭照

小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

等2年多了！蘋果傳12月在大陸推AI功能 新版Siri仍缺席

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博報導，蘋果公司傳出計畫於12月在大陸推出Apple智慧（Apple Intelligence），但首波功能不包括新版Siri AI助理。蘋果為相關服務已籌備多年，推出時程曾多次延後。圖為蘋果上海靜安店（Apple靜安）是全球第二大、亞洲最大的蘋果旗艦店。記者謝守真／攝影
彭博報導，蘋果公司傳出計畫於12月在大陸推出Apple智慧（Apple Intelligence），但首波功能不包括新版Siri AI助理。蘋果為相關服務已籌備多年，推出時程曾多次延後。圖為蘋果上海靜安店（Apple靜安）是全球第二大、亞洲最大的蘋果旗艦店。記者謝守真／攝影

在歷經2年的監管審批延遲，彭博報導，美國蘋果公司15日傳出將於12月首次在中國大陸推出人工智慧（AI）平台Apple智慧（Apple Intelligence），但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

彭博15日引述知情人士透露，蘋果計畫12月在大陸推出Apple智慧，首波功能將包含約2年前率先在美國推出、適用於iPhone、iPad及Mac的AI功能，但不包括新版Siri AI助理，以及蘋果今年宣布的其他功能。截至目前，蘋果公司尚未對相關消息作出回應。

陸媒IT之家提到，彭博科技記者古爾曼（Mark Gurman）在社媒X發布消息稱，首波功能包括個人化表情符號生成工具Genmoji、通知摘要、寫作工具，以及可從照片中移除特定物體的Clean Up功能；新版Siri、Image Playground圖像生成工具及較新版本的Genmoji則不在首波範圍內。大陸科技媒體CNMO科技另報導，文字生成工具也將受到限制。

此前，蘋果今年7月已取得在大陸推出Apple智慧的初步批准，但正式向一般消費者推出仍須完成後續審批，近期也持續與大陸工業和資訊化部溝通。

彭博指出，蘋果今年7月已取得在大陸推出Apple智慧的初步批准，但正式向一般消費者推出仍須完成後續審批，近期也持續與大陸工信部溝通。報導另指，蘋果9月29日已取得相關許可，允許近期發售的iPhone支援Apple智慧及阿里巴巴旗下AI模型，包括通義千問與通義萬相。

事實上，蘋果為在大陸推出Apple智慧已籌備多年，原先預計於2025年5月推出，後延至2025年底，再推遲至2026年春季。為符合大陸監管要求，蘋果與阿里巴巴合作開發合規機制，其中包括可供政府持續審核AI模型更新的過濾機制；蘋果也與百度合作開發搜尋及Siri相關功能。

Siri 蘋果 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果秀新品搶進智慧家庭 槓Google、亞馬遜

Apple本月又有新驚喜！首款有螢幕的HomePad將登場？10月13日正式揭曉

OpenAI員工投靠蘋果 老東家控攜走機密

Apple TV 4K第4代大升級！A19晶片效能翻倍 免拿遙控器就能呼喚Siri

相關新聞

聯手男神張凌赫推雙11 淘寶天貓跨境推「官方物流丟貨必賠」

淘寶天貓海外總經理葉劍秋15日在香港舉行的海外媒體溝通會上宣布，今年雙11檔期起，淘寶更首度攜手人氣演員張凌赫，向全球境外用戶推廣「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。此外淘寶天貓集團副總裁、淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉表示，全面升級官方物流保障，丟破必賠。

等2年多了！蘋果傳12月在大陸推AI功能 新版Siri仍缺席

在歷經2年的監管審批延遲，彭博報導，美國蘋果公司15日傳出將於12月首次在中國大陸推出人工智慧（AI）平台Apple智慧（Apple Intelligence），但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

京東搶跑突襲「雙11」 淘寶找張凌赫助陣

大陸2026年「雙11」電商大促拉開序幕。京東已率先開啟全品類「現貨開賣」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨；淘寶天貓海外則宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視3D廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

賣銅改收人民幣！尚比亞明年起部分對大陸出口改用人民幣結算

大陸持續推動人民幣國際化，非洲國家與大陸貿易往來也增加人民幣結算的使用。彭博報導，非洲東南部國家尚比亞擬將從2027年起，部分對大陸銅出口改以人民幣結算，並與大陸商討貨幣互換安排。尚比亞央行總裁卡亞亞（Denny Kalyalya）表示，此舉有助降低美元兌換成本，並減輕本幣匯率波動。

陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。