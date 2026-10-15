亞股走弱衝擊 陸股3大指數齊開低上證綜指下探3700點

中國大陸股市近期疲軟，3大指數今天又集體開低，並創下今年以來低點。上證綜指開盤就下跌1.5%，下探3700點；深證成指開跌2.4%、創業板指開跌3.13%，而開盤後三大指數仍在低檔震盪，表現疲軟。

上證綜指（滬指）以3710.7點開出，下跌56.5點，跌幅1.5%；深證成指以11819.99點開出，下跌290.6點，跌幅達2.4%；創業板指以2776.92點開出，下跌89.84點，跌幅更達3.13%。

距離2024年9月24日中國官方大動作推出「924新政」穩定股市已經2年，中國股市又出現大幅下跌。有分析指出，今年6月底，已有近1000檔股票跌回了「924」時的股價。

今年以來，即使全球AI科技股持續創下歷史新高，但中國股市仍舊低迷。中國記憶體大廠長鑫存儲今天早盤跌幅更逾4.7%。

韓國商報報導，美國半導體設備大廠應用材料最近在加州為EPIC中心揭幕，這是由三星電子、SK海力士與台積電等半導體大廠參與的研發合作中心，旨在力抗中國記憶體大廠長鑫存儲的崛起。