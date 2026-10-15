快訊

台積電財報／第3季EPS達29.43元優預期 美元營收與營益率雙超標

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

聽新聞
0:00 / 0:00

亞股走弱衝擊 陸股3大指數齊開低上證綜指下探3700點

中央社／ 台北15日電

中國大陸股市近期疲軟，3大指數今天又集體開低，並創下今年以來低點。上證綜指開盤就下跌1.5%，下探3700點；深證成指開跌2.4%、創業板指開跌3.13%，而開盤後三大指數仍在低檔震盪，表現疲軟。

上證綜指（滬指）以3710.7點開出，下跌56.5點，跌幅1.5%；深證成指以11819.99點開出，下跌290.6點，跌幅達2.4%；創業板指以2776.92點開出，下跌89.84點，跌幅更達3.13%。

距離2024年9月24日中國官方大動作推出「924新政」穩定股市已經2年，中國股市又出現大幅下跌。有分析指出，今年6月底，已有近1000檔股票跌回了「924」時的股價。

今年以來，即使全球AI科技股持續創下歷史新高，但中國股市仍舊低迷。中國記憶體大廠長鑫存儲今天早盤跌幅更逾4.7%。

韓國商報報導，美國半導體設備大廠應用材料最近在加州為EPIC中心揭幕，這是由三星電子、SK海力士與台積電等半導體大廠參與的研發合作中心，旨在力抗中國記憶體大廠長鑫存儲的崛起。

上證綜指 亞股 陸股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

晶片股又遭血洗！韓股暴跌6%日經225狂瀉2,300點 費半6天蒸發1.6兆美元

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

韓媒：全球晶片大廠組研發聯盟 力抗中國長鑫存儲崛起

AI行情開始退燒？韓股跌3.6%、費半創3周新低…阮慕驊分析台股

相關新聞

聯手男神張凌赫推雙11 淘寶天貓跨境推「官方物流丟貨必賠」

淘寶天貓海外總經理葉劍秋15日在香港舉行的海外媒體溝通會上宣布，今年雙11檔期起，淘寶更首度攜手人氣演員張凌赫，向全球境外用戶推廣「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。此外阿里巴巴集團副總裁、淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉表示，全面升級官方物流保障，丟破必賠。

等2年多了！蘋果傳12月在大陸推AI功能 新版Siri仍缺席

在歷經2年的監管審批延遲，彭博報導，美國蘋果公司15日傳出將於12月首次在中國大陸推出人工智慧（AI）平台Apple智慧（Apple Intelligence），但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

京東搶跑突襲「雙11」 淘寶找張凌赫助陣

大陸2026年「雙11」電商大促拉開序幕。京東已率先開啟全品類「現貨開賣」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨；淘寶天貓海外則宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視3D廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

賣銅改收人民幣！尚比亞明年起部分對大陸出口改用人民幣結算

大陸持續推動人民幣國際化，非洲國家與大陸貿易往來也增加人民幣結算的使用。彭博報導，非洲東南部國家尚比亞擬將從2027年起，部分對大陸銅出口改以人民幣結算，並與大陸商討貨幣互換安排。尚比亞央行總裁卡亞亞（Denny Kalyalya）表示，此舉有助降低美元兌換成本，並減輕本幣匯率波動。

陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。