快訊

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

聽新聞
0:00 / 0:00

有中國券商用AI寫研究報告錯誤離譜 中證協明令糾正

中央社／ 台北15日電

鑑於中國部分券商先前利用人工智慧（AI）分析撰寫研究報告，出現離譜錯誤，中國證券業協會日前藉由發布年度報告，要求各券商禁止分析師直接採信AI生成但未經核驗的內容，防控AI模型幻覺風險，避免破壞專業公信力。

人民網報導，中證協14日發布「2025年證券公司發布證券研究報告業務經營情況統計報告」，內容指出，中國證券業普遍未能明確AI技術在研究報告業務中的應用邊界，對分析師使用AI提供的素材沒有管理要求。

報告直指，有個別分析師在公開場合使用由AI生成、但未經核實的錯誤內容，以至於破壞證券研究的專業公信力。

這份報告建議，各券商須建立AI投資研究內容的審核內控機制，對AI輸出內容的「真實性、邏輯性、合規性」進行校正檢驗。

中證協並在報告中要求，禁止分析師直接採信AI生成，且未經核驗的數據、觀點、市場推演和研究結論，確實防控AI模型幻覺風險。

綜合中國媒體先前報導及網路訊息，先前有中國券商分析師在公開場合預測，美國聯準會（FED）「2026年第3季將啟動連續3次降息」，但這一表述完全來自未連結國際即時財經資訊的AI模型，且未接受任何人工查核，導致錯誤推斷。

此外，中國某券商研究團隊曾將AI推斷的「2030年中國新能源車的新車市占率將達98%」，直接寫入正式研究報告內。但事後核查發現，這一結論來自AI使用的2022年過時銷量模型，完全不符合當前中國車市的實際情況。

券商 分析師 模型

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

智慧經營／蘇威嘉 股票禮品卡 創新商機

中華電技術長楊慧琪：打造 AI 生態系 將 AI Agent 帶進百工百業

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

軟銀以歷史新高殖利率發債 孫正義豪賭AI成敗備受考驗

相關新聞

聯手男神張凌赫推雙11 淘寶天貓跨境推「官方物流丟貨必賠」

淘寶天貓海外總經理葉劍秋15日在香港舉行的海外媒體溝通會上宣布，今年雙11檔期起，淘寶更首度攜手人氣演員張凌赫，向全球境外用戶推廣「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。此外阿里巴巴集團副總裁、淘寶天貓海外物流負責人丁宏偉表示，全面升級官方物流保障，丟破必賠。

等2年多了！蘋果傳12月在大陸推AI功能 新版Siri仍缺席

在歷經2年的監管審批延遲，彭博報導，美國蘋果公司15日傳出將於12月首次在中國大陸推出人工智慧（AI）平台Apple智慧（Apple Intelligence），但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

京東搶跑突襲「雙11」 淘寶找張凌赫助陣

大陸2026年「雙11」電商大促拉開序幕。京東已率先開啟全品類「現貨開賣」，全面取消訂金預售，實現下單即可發貨；淘寶天貓海外則宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視3D廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

賣銅改收人民幣！尚比亞明年起部分對大陸出口改用人民幣結算

大陸持續推動人民幣國際化，非洲國家與大陸貿易往來也增加人民幣結算的使用。彭博報導，非洲東南部國家尚比亞擬將從2027年起，部分對大陸銅出口改以人民幣結算，並與大陸商討貨幣互換安排。尚比亞央行總裁卡亞亞（Denny Kalyalya）表示，此舉有助降低美元兌換成本，並減輕本幣匯率波動。

陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。