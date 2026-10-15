有中國券商用AI寫研究報告錯誤離譜 中證協明令糾正

鑑於中國部分券商先前利用人工智慧（AI）分析撰寫研究報告，出現離譜錯誤，中國證券業協會日前藉由發布年度報告，要求各券商禁止分析師直接採信AI生成但未經核驗的內容，防控AI模型幻覺風險，避免破壞專業公信力。

人民網報導，中證協14日發布「2025年證券公司發布證券研究報告業務經營情況統計報告」，內容指出，中國證券業普遍未能明確AI技術在研究報告業務中的應用邊界，對分析師使用AI提供的素材沒有管理要求。

報告直指，有個別分析師在公開場合使用由AI生成、但未經核實的錯誤內容，以至於破壞證券研究的專業公信力。

這份報告建議，各券商須建立AI投資研究內容的審核內控機制，對AI輸出內容的「真實性、邏輯性、合規性」進行校正檢驗。

中證協並在報告中要求，禁止分析師直接採信AI生成，且未經核驗的數據、觀點、市場推演和研究結論，確實防控AI模型幻覺風險。

綜合中國媒體先前報導及網路訊息，先前有中國券商分析師在公開場合預測，美國聯準會（FED）「2026年第3季將啟動連續3次降息」，但這一表述完全來自未連結國際即時財經資訊的AI模型，且未接受任何人工查核，導致錯誤推斷。

此外，中國某券商研究團隊曾將AI推斷的「2030年中國新能源車的新車市占率將達98%」，直接寫入正式研究報告內。但事後核查發現，這一結論來自AI使用的2022年過時銷量模型，完全不符合當前中國車市的實際情況。