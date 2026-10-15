賣銅改收人民幣！尚比亞明年起部分對大陸出口改用人民幣結算

大陸持續推動人民幣國際化，非洲國家與大陸貿易往來也增加人民幣結算的使用。彭博報導，非洲東南部國家尚比亞擬將從2027年起，部分對大陸銅出口改以人民幣結算，並與大陸商討貨幣互換安排。尚比亞央行總裁卡亞亞（Denny Kalyalya）表示，此舉有助降低美元兌換成本，並減輕本幣匯率波動。

彭博14日報導，卡亞亞13日在曼谷出席國際貨幣基金（IMF）年會期間表示，這項安排將率先在大陸礦業企業中推行。這些企業目前已使用人民幣繳納在尚比亞的稅款。卡亞亞說，「這是一個起點」，並希望未來新增貸款能以人民幣計價。

卡亞亞表示，尚比亞正與大陸商討貨幣互換，充足的資金流動是實現互換的關鍵。他指出，對大陸銅出口採用人民幣結算，有助推動相關計畫，減少美元兌換成本，並減輕尚比亞本幣克瓦查的匯率波動。

尚比亞並非首次採用人民幣。彭博2025年12月31日報導，當地大陸礦業企業自2025年10月起，已開始以人民幣繳納礦業權利金及稅款。尚比亞國家廣播公司今年1月報導，當地政府開放4家礦業企業參與人民幣繳稅試辦。

尚比亞商業時報5日報導，尚比亞央行金融市場部門主管表示，自2025年10月啟動人民幣繳稅制度以來，累計收到人民幣13億元，約合1.91億美元。不過，這是礦業稅款收入，並非銅出口人民幣結算金額。

非洲金融機構也擴大人民幣支付管道。路透9日報導，泛非銀行Ecobank正推動人民幣支付業務，並計畫加入大陸人民幣跨境支付系統（CIPS）；彭博同日報導，Ecobank已與CIPS簽署合作備忘錄。南非標準銀行及盧安達基加利銀行也已加入相關系統。

CIPS是大陸建立的以人民幣為基礎的跨境支付清算系統，被視為有別於環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際支付體系的替代方案。陸媒觀察者網提到，愈來愈多非洲國家在與大陸的經濟往來中開始使用人民幣。目前，加入CIPS的非洲金融機構數量正在增加。

不過，路透指出，美元目前仍在全球貿易與外匯存底中占主導地位。非洲企業過去與大陸貿易時，可能須先將當地貨幣兌換成美元，再換成人民幣，增加交易成本。隨著非洲銀行擴大人民幣支付服務，企業可望增加直接以人民幣結算的管道，但尚比亞此次改以人民幣結算的銅出口規模及占比，官方尚未公布。