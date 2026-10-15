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能源保障 陸優化調整礦產資源目錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在礦產的資源安全性日益凸顯的背景下，大陸官方近日發布《礦產資源目錄》，當中包括一百七十四個礦種、一百一十九個亞礦種，相關「優化調整」係為了適應當前發展新質生產力、保障能源資源安全等新形勢新要求。

這次《礦產資源目錄》經大陸國務院批准，由大陸自然資源部會同發改委發布，礦產資源目錄是大陸礦產資源管理制度的重要基礎，是制定礦產資源規畫、實施礦業權管理、規範礦產資源勘查開採行為、徵繳礦產資源稅費、制定產業政策等工作的依據。

央視財經指出，《目錄》在一九九四年發布實施的《礦產資源分類細目》基礎上，進行了新增、歸併和名稱調整，包含「天然礦泉水」都被列入，意味著開採天然礦泉水和採煤一樣，都需要先探明儲量、水質、可採量，並取得採礦許可證、繳納相關稅費後有償開採。

大陸自然資源部礦產資源保護監督司負責人表示，原版《細目》已運行卅多年，部分內容已不適應當前發展新質生產力、保障能源資源安全等新形勢新要求。此次優化調整既反映了地質規律，又考慮了礦種自身物理、化學性質及工藝特性等特點，使礦種與礦種之間具有比較明確的邏輯關係，還要適應能源安全保障、經濟社會發展、科技進步和礦產資源管理方面的實際需要。

官員強調，在規畫布局層面，《目錄》使政府部門明晰管理對象、掌握資源稟賦，並在此基礎上遴選「戰略性礦產」實施特殊保護制度，保障國家能源資源安全。在政策調控層面，《目錄》支撐礦產資源分級管理，區分戰略性礦產與一般礦產，合理劃分中央與地方的礦產資源開發利用監督管理許可權，提高礦產資源保護與開發利用效率。

大陸不僅是礦產資源生產大國，也是全球冶煉加工業的供給主導者。去年大陸煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲、磷、螢石、石墨等十七種礦產產量居世界第一，其中稀土、鎢、銻、鎵、銦、碲等十一種礦產產量占全球五成以上。在冶煉加工環節，錳冶煉產品占全球九成九，稀土冶煉產品占九成四，鋁占六成，卅餘種冶金產品產量居世界首位。

能源 國務院 大陸

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