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陸外貿「新三樣」 掀體系化競爭

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸新能源車出口退稅率自明年4月起由原先的13%下調至9%，這是繼光電、鋰電池之後，新能源汽車政策漸回中性。業內認為，出口退稅率逐漸降低，外貿「新三樣」將集體進入「體系化競爭」新階段。

外貿新三樣指的是‌電動汽車、鋰電池、太陽能電池‌，是大陸出口核心新增長領域，代表著出口結構向高技術、綠色低碳方向升級 。

這次新出爐的政策，將新能源汽車出口退稅「砍掉」四個百分點。市場認為，產業弱小的時候，出口退稅助力產業打開市場；待產業站穩腳跟，稅收紅利逐步退出，適配產業發展邏輯。大陸汽車出海也將從政策紅利、成本優勢的疊加期，轉向產品、品牌、本地化運營的綜合比拚。

乘聯會秘書長崔東樹認為，減少四個百分點的退稅率是一次壓力測試，調整帶來的影響呈現結構性特徵，對低階薄利車型衝擊最大，高階車型承壓能力更強。

崔東樹建議，產業成熟後的政策回歸中性，新能源汽車和光電、鋰電池退稅率下調一脈相承。一方面是抑制海外低價「內捲」，有助於規避海外反補貼調查。另一方面，企業主動管控貿易摩擦風險，引導產業從單純拚價格轉向拚產品力。

外貿 出口 太陽能

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