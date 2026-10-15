聽新聞
0:00 / 0:00

陸大模型用量 連24周稱冠

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI大模型海外周調用量連續24周超越美國，上周調用量達86.74兆Token，周增50.96%。不過，專家指出，調用量成長尚未等比例轉化為海外營收，大陸AI模型業者仍須面對市場競爭及資料合規等挑戰。

OpenRouter數據顯示，上周（10月5日至11日）全球AI大模型總調用量172兆Token，周增3.61%。大陸模型周調用量86.74兆Token，周增50.96%；美國為18.97兆Token，周增17.1%。

上周全球調用量排名前五均為大陸模型，DeepSeek V4.1 Flash以41兆Token居首；智譜GLM 5.3 Flash、小米MiMo-V2.6-Flash分列第二、第三。

然而，流量成長尚未等比例轉化為大陸模型廠商的海外收入。天際資本創始合夥人張倩表示，隨大陸開源模型與前沿閉源模型的能力差距縮小，海外AI業者開始採用大陸開源模型，降低對美國閉源模型的依賴。

北京智源人工智慧研究院創始理事長張宏江提醒，OpenRouter榜單不能代表整個AI模型市場的實際占比，評估模型須考量完成任務的最終成本。

模型 大陸 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸企業搶建Token工廠 熱爆

輝達想併購美版 DeepSeek 僅延攬 Reflection人才並取得技術授權

帶旺台鏈！Meta推最強AI模型 Muse Wonder號稱效能比肩對手

Google釋出全新Gemini 4 Argon 能執行長級複雜任務、降價95%搶市

相關新聞

優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

工博會AI秀 台企聚光…研華、台達電風頭最健

在第26屆中國國際工業博覽會（工博會）上，圍繞AI命題，台灣廠商推出相應新產品，比如研華今年主打「工業AI」，台達電則以「電力重構 低碳智造」為主題參展，聚焦能源轉型與智慧製造，展出以固態變壓器（SST）為核心的能源革新方案。

海上能源通道開通 天津航空煤油供應香港

天津航空煤油首次供應到境外市場，已發往香港。首批二點五萬噸天津產航空煤油，於十三日完成全部海關監管手續，經海上直航發往香港，將用於香港國際機場航班加注。這標誌著天津至香港海上能源通道正式開通，後續預計形成每年十二至十六萬噸常態化供應規模。

歐盟去年進口純電車 4成來自大陸

歐盟統計局十三日公布的數據顯示，去年歐盟純電動汽車進口總值一百五十億歐元，逾四成進口純電動汽車來自中國大陸。大陸中國汽車工業協會昨發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明，當中提到對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

歐洽會21至23日成都登場

在中歐貿易投資磋商機制第二次會議後，第十九屆中國—歐盟投資貿易科技合作洽談會（歐洽會）將於十月廿一日至廿三日在成都舉辦。據官方介紹，來自西班牙、葡萄牙、法國、英國、瑞士、波蘭等多個歐洲國家的企業團組已確認參會，參會國別將超過廿個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。