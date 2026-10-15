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比亞迪擬赴法國設廠 擴展歐洲版圖
比亞迪加速出海步伐擬擴大歐洲布局，比亞迪執行副總裁李柯近日透露，公司正評估在法國設廠，並計畫在匈牙利以外的歐洲地區再興建兩座工廠。陸媒易車網分析，如何建立當地品牌認知與銷售服務網絡，是大陸車廠全球化的新挑戰。
據路透，李柯近日接受法國媒體訪問時說，比亞迪將在歐洲大規模投資製造，正密切評估在法國設廠的選項，並指法國能源價格具有競爭力。比亞迪此前已宣布在匈牙利生產汽車，並計畫在歐洲再建兩座工廠；法國或成為其中一個設廠地點，但相關計畫仍在評估階段，尚未確定最終選址。
彭博提到，比亞迪目前歐洲的員工人數將突破一萬人，李柯估，到2030年歐洲員工規模將超過四萬人。比亞迪計畫從汽車業及其他產業招募員工，包括遭歐洲企業裁員的工人，擴大在當地的營運規模。
在生產布局，李柯透露，比亞迪位於匈牙利的首座歐洲乘用車工廠，計畫於今年第4季啟動大規模生產。除匈牙利外，比亞迪也規畫在歐洲增設第二、第三座整車工廠，以及一座電池工廠。目前法國與西班牙均列入新廠候選名單。
不只是比亞迪，多家大陸車廠海外布局也從整車出口延伸至當地製造及供應鏈建置。易車網指，2026年上半年大陸汽車出口達405.9萬輛，年增63%，占大陸整車總產量比重升至39.34%；其中，新能源車出口年增1.2倍。
除比亞迪布局匈牙利外，零跑規畫在西班牙設廠，上汽及奇瑞也持續推進海外製造基地布局，顯示大陸車廠正擴大海外生產據點。
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