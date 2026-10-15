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工博會AI秀 台企聚光…研華、台達電風頭最健

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海14日電
台達電參展工博會。記者黃雅慧／攝影
台達電參展工博會。記者黃雅慧／攝影

在第26屆中國國際工業博覽會（工博會）上，圍繞AI命題，台灣廠商推出相應新產品，比如研華（2395）今年主打「工業AI」，台達電則以「電力重構 低碳智造」為主題參展，聚焦能源轉型與智慧製造，展出以固態變壓器（SST）為核心的能源革新方案。

在AI大趨勢下，已經參展近20年的研華這次展出內容顯得豐富多元，從機器人、邊緣運算等都涉及，研華（中國）工業物聯事業群總經理蔡奇男對本報表示，今年工博會主要定位在「工業AI」，鎖定AI下半場落地應用到工業現場、進入到設備產業；另一方面，他指出，這次研華推出軟硬整合方案，提供客戶一站式服務，而這也是他們的差異化優勢所在。

蔡奇男指出，目前研華在大陸工業電腦市占第一，這仰賴研華在大陸深耕與布局，同時掌握大陸政策型經濟特點，包括新質生產力、雙碳、AI等政策，公司都要快速調整戰略、資源。「向外看趨勢，向內看優勢」蔡奇男說，在AI趨勢下，他們除了推出多元產品，也在本地建立生態夥伴。

發展AI的基礎在於電力，台達中國區中達電通總經理宮鴻華會展期間通過上證報表示，電氣化與智能化是新質生產力的重要底座。台達正從場域解決方案切入，推動能源與生產的系統級變革。其中，以SST為核心的800V直流供電架構，重構了從電網到晶片的電力流通體系，打造「電力高速公路」，實現綠電直通、損耗直降、系統韌性全面強化。

與此同時，台達電在美國聖何塞OCP全球峰會上，聯合輝達發布800VDC電力+液冷一體化方案，參與定義Grid-to-Chip（電網到晶片）全鏈路標準，展出的內容更先進。據現場台達員工表示，今年工博會主推產品為液冷與直流供電架構，他稱，因大陸資料中心仍面臨算力卡問題，因此在產品展示上略有不同。

前述台達員工也稱，事實上會需要資料中心電力的客戶或許不在工博會展場上，比如阿里先前在杭州的雲棲大會可能才是他們真正著力點。

台達電 研華 蔡奇

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