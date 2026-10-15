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陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，創四年多最高。（中新社）
大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，創四年多最高。（中新社）

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

然而，9月CPI僅年漲0.9%，雖小幅上升但低於預期，顯示企業仍無法順利將增加的生產成本轉嫁給消費者，凸顯經濟復甦不平衡。

大陸CPI、PPI年增率
大陸CPI、PPI年增率

大陸國家統計局昨（14）日公布，9月消費者物價指數（CPI）年漲0.9％，漲幅比8月擴大0.1個百分點；PPI年漲5％，漲幅比8月擴大1.2個百分點，這是四年多來最快的PPI增速，原因是油價和大宗商品價格上漲推高工廠生產成本，儘管疲軟的大陸國內需求抑制整體終端產品價格上漲壓力。

數據顯示，製造商正在漲價，但疲軟的消費需求繼續抑制通膨，這加劇人們對中國大陸經濟復甦仍然不均衡的擔憂，這種復甦更多是由出口而非內需消費所驅動。

申萬宏源證券分析，在大宗商品價格繼續走高下，預計10月PPI數據或繼續上行至5.5%附近，第4季需關注美伊局勢、聖嬰現象對氣候的影響。油價一度衝高至每桶130美元、接近美伊衝突發酵時高點；加上石化鏈中下游供給偏緊、用煤需求增加、AI通膨支撐，10月PPI將持續走高，CPI方面，受PPI傳導核心商品CPI、AI通膨等影響，CPI也將小幅上升。

9月PPI年增率達5%創四年多新高，月增率1.2%，主要受中東局勢再度擾動影響，綜合測算，原油供應鏈對9月PPI月增率貢獻高達0.5個百分點。

國際油價上漲領先大陸國內PPI半個月，因而半個月前油價與當期原油相關PPI走勢高度一致；8月中旬至9月中旬油價回升13.5%，直接帶動9月油氣開採PPI月增10.4%。

同時9月進口原油運價指數大幅上漲近150%，也加劇輸入性通膨壓力。

PPI傳導CPI效應強化、AI通膨延續等共同影響下，CPI亦有回升。9月CPI回升0.1個百分點至0.9%。

中國大陸 消費者物價指數 漲幅

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