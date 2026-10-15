陸9月出口大增36%優於預期 可能導致與主要夥伴緊張關係升溫

大陸海關總署公布，9月出口總值4,471億美元，年增36.3%，創下今年次高紀錄，進口年增31%，雙雙優於外界預期。然而，9月出口增速加快，貿易順差高達1,335億美元，年增近47%，可能導致大陸與主要夥伴的貿易緊張關係升溫。

9月貿易順差明顯擴大，主因對美國的貿易順差達到20個月來的最高水準340.1億美元，以及對歐盟的貿易順差擴大至348億美元。

2026年大陸出口概況

去年11月，大陸貿易順差突破1兆美元，全年貿易順差更創下1.189兆美元紀錄。今年前三季大陸貿易順差已達9,381億美元，年增逾7%，除非出口在最後一季大幅放緩，否則這個製造業強國可望較去年更快突破1兆美元大關。

大陸海關總署副署長王軍表示，出口增長主要由晶片和電子元件等科技類產品拉動，全球對人工智慧算力和電力基礎設施的需求持續旺盛。從產品看，積體電路9月出口量僅年增1%，但受全球AI基礎設施建設推動的記憶體晶片短缺影響，出口價格大幅上漲，出口金額449億美元，年增高達136%，累計今年前三季半導體出口金額3,015億美元，年增108.1%。

今年前三季，大陸在自動數據處理設備（伺服器、電腦、筆電、平板等）出口2,315億美元，年增54.6%，該項目為AI算力產業核心基礎設施，也是大陸外貿出口的重點機電品類之一。前三季汽車（包含底盤）出口862萬輛、金額達1,498億美元，分別年增51.9%、54.3%。

申萬宏源分析，出口超預期一是源於AI相關商品出口強勁增長；二是美國進口恢復與中歐混合動力車「搶出口」帶動消費品出口回升；三是全球AI景氣拉動新興國家工業化進程，進而激發出對大陸非AI生產原料的進口需求。

路透引述ING大中華區首席經濟學家Lynn Song分析，中國大陸出口產品正向高附加值領域升級，增速最快的出口品日益集中於更高利潤率的商品，而低端製造業則逐步向其他地區轉移。

展望後市，由於全球AI基礎設施建設沒有放緩跡象，分析師預計對中國大陸製造的技術產品（包括半導體）的需求將保持強勁。申萬宏源認為，10月出口整體或維持較強韌性，AI與消費領域仍將構成主要支撐，但需關注中歐貿易談判的後續影響。