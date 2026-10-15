聽新聞
0:00 / 0:00

陸9月出口大增36%優於預期 可能導致與主要夥伴緊張關係升溫

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸海關總署公布，9月出口總值4,471億美元，年增36.3%，創下今年次高紀錄，進口年增31%，雙雙優於外界預期。 路透
大陸海關總署公布，9月出口總值4,471億美元，年增36.3%，創下今年次高紀錄，進口年增31%，雙雙優於外界預期。 路透

大陸海關總署公布，9月出口總值4,471億美元，年增36.3%，創下今年次高紀錄，進口年增31%，雙雙優於外界預期。然而，9月出口增速加快，貿易順差高達1,335億美元，年增近47%，可能導致大陸與主要夥伴的貿易緊張關係升溫。

9月貿易順差明顯擴大，主因對美國的貿易順差達到20個月來的最高水準340.1億美元，以及對歐盟的貿易順差擴大至348億美元。

2026年大陸出口概況
2026年大陸出口概況

去年11月，大陸貿易順差突破1兆美元，全年貿易順差更創下1.189兆美元紀錄。今年前三季大陸貿易順差已達9,381億美元，年增逾7%，除非出口在最後一季大幅放緩，否則這個製造業強國可望較去年更快突破1兆美元大關。

大陸海關總署副署長王軍表示，出口增長主要由晶片和電子元件等科技類產品拉動，全球對人工智慧算力和電力基礎設施的需求持續旺盛。從產品看，積體電路9月出口量僅年增1%，但受全球AI基礎設施建設推動的記憶體晶片短缺影響，出口價格大幅上漲，出口金額449億美元，年增高達136%，累計今年前三季半導體出口金額3,015億美元，年增108.1%。

今年前三季，大陸在自動數據處理設備（伺服器、電腦、筆電、平板等）出口2,315億美元，年增54.6%，該項目為AI算力產業核心基礎設施，也是大陸外貿出口的重點機電品類之一。前三季汽車（包含底盤）出口862萬輛、金額達1,498億美元，分別年增51.9%、54.3%。

申萬宏源分析，出口超預期一是源於AI相關商品出口強勁增長；二是美國進口恢復與中歐混合動力車「搶出口」帶動消費品出口回升；三是全球AI景氣拉動新興國家工業化進程，進而激發出對大陸非AI生產原料的進口需求。

路透引述ING大中華區首席經濟學家Lynn Song分析，中國大陸出口產品正向高附加值領域升級，增速最快的出口品日益集中於更高利潤率的商品，而低端製造業則逐步向其他地區轉移。

展望後市，由於全球AI基礎設施建設沒有放緩跡象，分析師預計對中國大陸製造的技術產品（包括半導體）的需求將保持強勁。申萬宏源認為，10月出口整體或維持較強韌性，AI與消費領域仍將構成主要支撐，但需關注中歐貿易談判的後續影響。

貿易順差 海關 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

對美台貿易數據曝！陸9月出口激增36.3%、進口增31% 雙雙勝預期

陸前3季出口年增16.4% 積體電路增速翻倍

中國大陸進出口 2026年前3季年增23.8%

內需持續不振 IMF下修陸今明兩年成長預測

相關新聞

優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

工博會AI秀 台企聚光…研華、台達電風頭最健

在第26屆中國國際工業博覽會（工博會）上，圍繞AI命題，台灣廠商推出相應新產品，比如研華今年主打「工業AI」，台達電則以「電力重構 低碳智造」為主題參展，聚焦能源轉型與智慧製造，展出以固態變壓器（SST）為核心的能源革新方案。

海上能源通道開通 天津航空煤油供應香港

天津航空煤油首次供應到境外市場，已發往香港。首批二點五萬噸天津產航空煤油，於十三日完成全部海關監管手續，經海上直航發往香港，將用於香港國際機場航班加注。這標誌著天津至香港海上能源通道正式開通，後續預計形成每年十二至十六萬噸常態化供應規模。

歐盟去年進口純電車 4成來自大陸

歐盟統計局十三日公布的數據顯示，去年歐盟純電動汽車進口總值一百五十億歐元，逾四成進口純電動汽車來自中國大陸。大陸中國汽車工業協會昨發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明，當中提到對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

歐洽會21至23日成都登場

在中歐貿易投資磋商機制第二次會議後，第十九屆中國—歐盟投資貿易科技合作洽談會（歐洽會）將於十月廿一日至廿三日在成都舉辦。據官方介紹，來自西班牙、葡萄牙、法國、英國、瑞士、波蘭等多個歐洲國家的企業團組已確認參會，參會國別將超過廿個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。