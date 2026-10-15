優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

據大陸海關總署官網十四日公布，九月大陸對台灣出口一一九點三億美元，年增百分之六十八點九；自台灣進口二九八點四億美元，年增百分之卅四點二二，兩岸進出口貿易額為四一七點七億美元，年增百分之四十二點六。今年前三季台灣對大陸貿易順差已逾一千三百億美元。

同時，大陸九月對美國出口年增百分之卅九點六，至四七八點八億美元，自美國進口年增百分之廿點七，至一三八點七億美元，對美國貿易順差擴大至三四○點一億美元。

路透昨引述三位貿易消息人士表示，大陸國有貿易公司本周已採購八至十船的美國大豆，是九月川習會後首批類似交易，將從今年十二月起裝運，每船載有約六萬五千公噸。此前大陸已購入約一三七○萬公噸美國大豆，超過大陸承諾的於銷售年度採購兩千五百萬公噸的一半。

大陸海關總署副署長王軍昨在記者會上表示，第四季進出口持續增長「有基礎、有支撐」。路透指，除非大陸第四季出口大幅放緩，否則可望比去年更早突破一兆美元貿易順差大關。同日，大陸國家統計局公布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之零點九，仍處於偏低水準；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）年增百分之五，創二○二二年六月以來新高。