聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟去年進口純電車 4成來自大陸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

歐盟統計局十三日公布的數據顯示，去年歐盟純電動汽車進口總值一百五十億歐元，逾四成進口純電動汽車來自中國大陸。大陸中國汽車工業協會昨發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明，當中提到對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

據中新社，數據顯示，去年歐盟進口汽車中，百分之廿是純電動汽車，百分之十七是插電式混合動力汽車，百分之廿三是非插電式混合動力汽車，總計占比六成，進口總值四五一億歐元，較前年增長百分之四。去年歐盟純電動汽車進口總值一百五十億歐元，其中百分之四十二從大陸進口，百分之廿七從南韓進口，從日本、美國進口分別為百分之九、百分之八。而去年歐盟出口汽車總值六四七億歐元，較前一年增長百分之十。

數據還顯示，去年歐盟汽車總產量為一二六○萬輛，其中純電動汽車占比百分之十七，插電式混合動力汽車占比百分之七，非插電式混合動力汽車占比百分之十四，總計占比三成八，總產量為四八○萬輛，較前一年增加九十萬輛。汽車產值方面，去年歐盟純電動汽車總產值六八○億歐元，插電式混合動力汽車總產值三三○億歐元，非插電式混合動力汽車總產值三八○億歐元，總計一三九○億歐元，在去年歐盟汽車總產值中占比四成三。

大陸中國汽車工業協會昨發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明，當中提到，近日中歐雙方秉持相互尊重、平等協商的原則，在貿易投資磋商機制下就混動汽車、電動汽車貿易問題開展了密集磋商並達成共識。中國汽車工業協會對此高度關注，並對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

聲明強調，中歐作為全球重要經濟體和汽車市場，產業互補性強、合作空間廣闊。雙方堅持通過機制化磋商管控分歧、妥處摩擦，以對話代替對抗、以合作化解爭端，是符合雙方根本利益的理性選擇。

中國汽車工業協會表示，願繼續發揮橋梁紐帶作用，推動行業加強溝通協調，支持中歐在貿易投資磋商機制下相向而行，落實共識、妥處分歧，共同維護公平、開放、非歧視的國際貿易環境。

歐盟 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中歐貿易磋商 中汽協：對話代替對抗符合雙方利益

歐中貿易談判後 王文濤稱磋商成果穩定業界預期

不怕槓上歐盟！英國拒跟進大陸電動車關稅 保護賓利等豪車出口

陸副總理何立峰見法國官員 稱願與歐方持續開展經貿對話

相關新聞

優於預期…陸9月進出口 皆增逾3成

大陸官方昨公布，九月進、出口雙雙大勝預期。以美元計，出口年增百分之卅六點三，進口年增百分之卅一，皆優於市場預期的百分之廿五左右。九月的兩岸貿易額年增百分之四十二點六，大陸對美貿易額也有近四成增幅。路透昨並披露，大陸國企本周採購了八至十船的美國大豆，為上個月川習會後首批。

陸PPI彈升 產業復甦不平衡…企業無法將成本增加轉嫁消費者

中國大陸9月生產者物價指數（PPI）年漲5%，升幅創2022年6月以來的四年多最高，主要受到能源成本飆升和去年同期基期較低影響。

工博會AI秀 台企聚光…研華、台達電風頭最健

在第26屆中國國際工業博覽會（工博會）上，圍繞AI命題，台灣廠商推出相應新產品，比如研華今年主打「工業AI」，台達電則以「電力重構 低碳智造」為主題參展，聚焦能源轉型與智慧製造，展出以固態變壓器（SST）為核心的能源革新方案。

海上能源通道開通 天津航空煤油供應香港

天津航空煤油首次供應到境外市場，已發往香港。首批二點五萬噸天津產航空煤油，於十三日完成全部海關監管手續，經海上直航發往香港，將用於香港國際機場航班加注。這標誌著天津至香港海上能源通道正式開通，後續預計形成每年十二至十六萬噸常態化供應規模。

歐盟去年進口純電車 4成來自大陸

歐盟統計局十三日公布的數據顯示，去年歐盟純電動汽車進口總值一百五十億歐元，逾四成進口純電動汽車來自中國大陸。大陸中國汽車工業協會昨發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明，當中提到對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

歐洽會21至23日成都登場

在中歐貿易投資磋商機制第二次會議後，第十九屆中國—歐盟投資貿易科技合作洽談會（歐洽會）將於十月廿一日至廿三日在成都舉辦。據官方介紹，來自西班牙、葡萄牙、法國、英國、瑞士、波蘭等多個歐洲國家的企業團組已確認參會，參會國別將超過廿個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。