歐盟去年進口純電車 4成來自大陸

歐盟統計局十三日公布的數據顯示，去年歐盟純電動汽車進口總值一百五十億歐元，逾四成進口純電動汽車來自中國大陸。大陸中國汽車工業協會昨發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明，當中提到對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

據中新社，數據顯示，去年歐盟進口汽車中，百分之廿是純電動汽車，百分之十七是插電式混合動力汽車，百分之廿三是非插電式混合動力汽車，總計占比六成，進口總值四五一億歐元，較前年增長百分之四。去年歐盟純電動汽車進口總值一百五十億歐元，其中百分之四十二從大陸進口，百分之廿七從南韓進口，從日本、美國進口分別為百分之九、百分之八。而去年歐盟出口汽車總值六四七億歐元，較前一年增長百分之十。

數據還顯示，去年歐盟汽車總產量為一二六○萬輛，其中純電動汽車占比百分之十七，插電式混合動力汽車占比百分之七，非插電式混合動力汽車占比百分之十四，總計占比三成八，總產量為四八○萬輛，較前一年增加九十萬輛。汽車產值方面，去年歐盟純電動汽車總產值六八○億歐元，插電式混合動力汽車總產值三三○億歐元，非插電式混合動力汽車總產值三八○億歐元，總計一三九○億歐元，在去年歐盟汽車總產值中占比四成三。

大陸中國汽車工業協會昨發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明，當中提到，近日中歐雙方秉持相互尊重、平等協商的原則，在貿易投資磋商機制下就混動汽車、電動汽車貿易問題開展了密集磋商並達成共識。中國汽車工業協會對此高度關注，並對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

聲明強調，中歐作為全球重要經濟體和汽車市場，產業互補性強、合作空間廣闊。雙方堅持通過機制化磋商管控分歧、妥處摩擦，以對話代替對抗、以合作化解爭端，是符合雙方根本利益的理性選擇。

中國汽車工業協會表示，願繼續發揮橋梁紐帶作用，推動行業加強溝通協調，支持中歐在貿易投資磋商機制下相向而行，落實共識、妥處分歧，共同維護公平、開放、非歧視的國際貿易環境。