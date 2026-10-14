受益高速交換機等結構性需求 滬電股份前三季淨利預增逾100%

A股PCB龍頭滬電股份14日盤後發布前三季業績預告，預計淨利人民幣54.5億元至57億元，年增100.5%至109.7%。結合半年報計算，公司第3季淨利人民幣25.2億元至27.7億元，單季淨利可望突破今年第2季的人民幣16.8億元再創新高。

公司表示，受惠於高速交換器、AI伺服器、高效能運算及智慧汽車等應用領域的結構性需求，疊加公司產品結構的持續優化，預計2026年前三季營收及淨利較上年同期均有較快成長；公司泰國子公司已從產能爬坡期逐步邁入規模化營運期，2026年前三季度實現轉虧為盈虧。

該公司近期在揭露的投資人關係活動紀錄中也提及，正在泰國全力推動生產基地從產能爬坡期全面邁入高效率規模化營運期。透過著力強化國內外各生產基地的資源協同效應，逐步建構起多維一體、梯次有序的國內外產能梯次矩陣，有效化解地緣政治與供應鏈重構的潛在風險，為公司長期高品質發展編織牢固的國內外生產供應網絡。

滬電股份主要業務屬於電子元件產業中的PCB製造業。本公司PCB產品以資料通訊、智慧汽車為核心應用領域，輔以工業控制及其他應用領域，主要用於高速網路交換器及路由器、AI伺服器及HPC（高效能運算）、通用伺服器、汽車智慧及電動化系統、汽車安全系統及工業設備。

包括滬電股份在內，A股PCB產業鏈已有9股公布前三季業績預告，均為預喜，以預告淨利下限計算，寶鼎科技、興森科技、金祿電子等6股增幅均在100%以上。