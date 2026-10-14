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中國9月新增人民幣貸款高於預期 分析：刺激措施可能發揮作用

中央社／ 台北14日電

中國人民銀行（中國央行）今天公布，今年前3季人民幣貸款增加11.52兆元（約新台幣55.27兆元），據路透社計算，9月新增人民幣貸款1.08兆元，高於市場預期，認為貸款回升顯示中國近期推出新一輪刺激措施可能開始發揮作用。

據中國央行公布的數據，中國前3季人民幣貸款增加11.52兆元。分部門看，住戶貸款減少1.03兆元；企（事）業單位貸款增加12.55兆元；票據融資增加1.24兆元；非銀行業金融機構貸款減少5865億元。9月末人民幣貸款餘額283.44兆元，年增4.8%。

中國央行又表示，初步統計，2026年前3季社會融資規模增量累計27.46兆元，比上年同期少2.63兆元。

路透社今天報導，按中國央行發布的數據計算，9月新增人民幣貸款達1.08兆元，高於市場預期，也較8月的600億元大幅回升。

路透社的計算顯示，9月家庭貸款（包括房貸）持平，扭轉8月減少2029億元的情況。企業貸款則從8月的2600億元，大幅攀升至9月的1.29兆元。

不過，9月人民幣貸款餘額年增率降至4.8%，創歷史新低，低於8月的4.9%，但符合分析師預期。

報導引述經濟學家表示，貸款改善可能反映9月中國政府推出新的政策性金融工具，為項目投資及企業融資需求提供了支持；加上貿易數據表現較強，現有政策措施正對經濟活動產生正面影響。

報導表示，投資者目前正關注第3季中國國內生產毛額（GDP）數據，以判斷在房地產市場低迷及消費者信心疲弱下，中國經濟是否開始趨於穩定。

中國政府預期將於19日公布第3季GDP數據。

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