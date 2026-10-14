分析：油價高 推升中國9月CPI漲幅擴大

中國國家統計局今天公布9月消費者物價指數（CPI），年增率漲幅比8月擴大。經濟專家分析，9月中東局勢造成國際油價再上漲，油價漲幅擴大，是推動當月整體CPI年增率漲幅略有擴大的主因。

中國國家統計局公布9月CPI年增率為0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；月增率0.2%，漲幅比上月縮小0.2個百分點。

統計局資料顯示，汽油價格上漲16.6%，漲幅擴大7.3個百分點，影響CPI年增約0.47個百分點，帶動能源價格漲幅由上月的4.1%擴大至本月的7.3%。

澎湃新聞報導，東方金誠研究發展部執行總監馮琳認為，在中東衝突升溫、國際油價再度上漲背景下，中國國內汽油價格上漲，疊加上年同期價格基數下降，9月汽油價格年率漲幅擴大，是推動當月整體CPI年增率漲幅略有擴大的主要原因。

第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青預估，10月初國際油價處於高位，當月電子產品價格也會延續往上，加上10月食品價格與9月比較有望保持小幅上漲，預計10月CPI月率會繼續向上，年率漲幅會保持在1.0%左右。

統計資料顯示，扣除能源的工業消費品價格上漲1.6%，漲幅縮小0.2個百分點。其中，9月的黃金飾品價格漲幅縮小，而全球人工智慧（AI）熱潮下，晶片價格上漲，資料存放裝置、平板電腦、電腦、手機等價格續漲，漲幅分別為46.7%、23.6%、21.8%、14.9%，漲幅都擴大。

9月食品價格年減1.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點，影響CPI年減約0.29個百分點。而扣除食品和能源價格的核心CPI年增1.0%，漲幅與上月相同。

澎湃新聞引述興業證券指出，這顯示AI正接棒黃金，支撐核心通膨，使核心CPI年增率漲幅持平。