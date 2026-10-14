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大陸9月M2年增7.2% 與M1剪刀差擴大不利經濟

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸9月M2年增7.2%與M1剪刀差擴大不利經濟。（中通社）
陸9月M2年增7.2%與M1剪刀差擴大不利經濟。（中通社）

中國人民銀行公布，9月社會融資和人民幣貸款增量均較8月大幅回升，不過，M2年增7.2%，M2-M1剪刀差進一步擴大，不利實體經濟。

中國人民銀行14日公布，中國9月M2貨幣供應年增7.2%，M1貨幣供應年增3.2%，M2-M1剪刀差為4個百分點，較8月的3.4個百分點進一步擴大。M0貨幣供應年增10.6%，前值 11.2%。

分析指出，M1 主要由流通中現金與企業活期存款組成，代表「隨時準備投入市場的流動資金」；而 M2 還包含了定期存款與儲蓄存款。M2-M1剪刀差擴大意味著企業和居民更傾向於把錢轉為定期存款或留存手中，而不是拿出來投資、消費或擴大生產，這顯示市場對未來的投資報酬預期較為謹慎，導致貨幣在金融體系內部「選擇性淤積」，未能有效轉化為推動實體經濟循環的活期資金（即流動性「堰塞湖」現象）。

另外，大陸1至9月社會融資規模增量人民幣27.46兆元，前值23.91兆元，據此計算，9月當月新增社融3.55兆元，較8月的1.66兆元大幅攀升。

9月底社會融資規模存量為人民幣468.17兆元，年增7.1%，較8月底的7.2%微幅放緩。

中國1至9月新增人民幣貸款11.52兆元，前值10.44兆元，據此計算，9月當月新增人民幣貸款1.08兆元，相比之下，8月人民幣貸款僅增加600億元。

根據測算，前九個月，債券和股票融資在社會融資規模增量中的占比約49.48%，超過貸款占比約7個百分點。今年前八個月，股債融資在社會融資規模增量中的占比超過貸款，為歷史上首次。

中國1至9月人民幣存款增加20.76兆元。其中，住戶存款增加9.39兆元，非金融企業存款增加3.16兆元，財政性存款增加1.63兆元，非銀行業金融機構存款增加4.41兆元。

中國證券報援引專家表示，在社融增量結構中，債券、股票融資占比持續上升，融資管道多元化特徵更加鮮明。下一階段，隨著貨幣政策存量與增量措施的集成效應進一步顯現，金融體系將繼續保持對實體經濟高品質發展的有力支持。

中國人民銀行 人民幣 貨幣

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