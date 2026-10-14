香港與約旦等6國訂定避免雙重課稅協定

香港去年至今先後與約旦等6個國家簽定避免雙重課稅協定，港府已相應作出6項命令，將於16日刊憲。連同這6國，香港已與60個稅務管轄區簽定了相同協定。

香港當局今天公布，去年5月至今年3月，政府先後與馬爾地夫、約旦、盧安達、挪威、吉爾吉斯、巴貝多簽訂避免雙重課稅協定。

根據程序，相關命令16日刊憲後，這些協定就正式生效。

香港財經事務及庫務局發言人表示：「協定確保香港及相關稅務管轄區的居民無須為同一收入雙重課稅，並讓投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔，促進雙邊貿易和投資」。

相關命令將於21日提交立法會進行「先訂立後審議」程序。

「先訂立後審議」是香港立法會審議附屬法令的一種程序，意思是附屬法令先在憲報刊登，即時生效，之後才提交立法會審議，立法會可在限期內通過決議予以修訂或廢除。

在香港，任何政府公告、法令等，經刊憲後才具備法律效力。