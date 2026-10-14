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宇樹科技前車之鑑…智元啟動新融資 推遲赴港IPO

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸具身智能獨角獸公司智元創新近期啓動新一輪融資，該操作意味著智元在今年內無法完成IPO。記者林宸誼／攝影
陸具身智能獨角獸公司智元創新近期啓動新一輪融資，該操作意味著智元在今年內無法完成IPO。記者林宸誼／攝影

陸具身智能獨角獸公司智元創新近期啓動新一輪融資，融資額約人民幣10億元至15億元，最新估值約人民幣500億元。新一輪融資操作意味著智元在今年內無法完成IPO（首次公開募股），代表在宇樹科技前車之鑑下，不願太快在市場被定價。

陸媒財經雜誌報導，根據港交所相關要求，上市申請公司如果在遞表後、上市前完成新融資，除非獲得特殊豁免，上市申請公司需要等到融資完成後滿120日，才可掛牌交易。投資人稱，新一輪融資意味著智元在今年內無法完成IPO。但該消息未獲智元官方證實。

智元在今年7月宣布啓動港股上市籌備工作，當時有投資人透露，智元預計最快於8月掛牌，目標估值400億至500億港元。但三個月過去，上市時間表被一輪新融資打亂。

不過，外界認為，這輪融資對智元而言或是有意為之。在估值從150億元一路攀升至500億元的過程中，智元選擇以新一輪融資鎖定當前估值，而非加速上市進程。這一選擇的邏輯在於：通過一級市場融資鞏固估值基礎，為後續IPO定價提供更充分的參照。

決策背景也跟當前大陸具身智能投資市場有關，今年以來，具身智能公司密集衝刺資本市場，估計有二十多家具身智能公司有相關上市計劃，但監管正在收緊，大陸證監會據報9月已向部分投行和投資機構發出非正式的「窗口指導」，明確將提高人形機器人企業IPO的審批門檻，監管更關注訂單收入是否真實、可持續。

智元成立於2023年2月，是一家通用AI機器人公司。Omdia統計，2025年智元通用人形機器人出貨量超5,100台，位居全球第一，佔據全球人形機器人市場約39%份額。據灼識諮詢數據，按2025年及2026年第1季收入計，智元創新是全球最大的通用AI機器人公司。

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