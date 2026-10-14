為「算力大動脈」打基礎 陸首個RDMA高速網絡國家標準立項

陸算力基礎建設國家隊之一的中科曙光近期聯手十餘家產學研用單位共同起草的國家標準「智能計算集群 高速網絡管理技術規範」正式獲批立項。這是大陸首個立項的RDMA高速網絡國家標準，標誌著智能計算集群高速網絡管理邁向標準化、規範化的新階段。意味在算力訓練、網路通信佔據關鍵角色下，陸方正加速統一國內標準。

中科曙光12日發文稱，由其牽頭，並聯合之江實驗室、中國信息通信研究院、中移九天、天翼雲、聯通數科、中科院計算技術研究所、摩爾線程、盛科通信等十餘家產學研用單位共同起草相關技術規範。

RDMA高速網絡，全稱是遠程直接記憶體訪問，簡言之，就是讓一台服務器的網卡，直接讀寫另一台服務器的記憶體，而不需要經過CPU和操作系統內核反覆搬運數據。

隨著大模型訓練與推理需求爆發式增長，萬卡級乃至十萬卡級算力集群正成為主流形態。研究顯示，在大規模分布式訓練中，網絡通信耗時佔比高達30%-50%；具備高帶寬、低時延優勢的RDMA高速網絡，已成為影響算力系統整體效率的關鍵因素。但該關鍵領域長期由海外廠商主導，大陸普遍採用的基於以太網的RoCE高速網絡方案，又在超大規模訓練組網等方面存在短板。

目前大陸在該領域除了技術與產業鏈自主化程度不足，行業更缺乏統一管理標準，不同廠商方案互不兼容，無損網絡參數配置複雜、路由死鎖頻發、故障定位困難、運維成本高企，已成為制約國產智算集群規模化發展的突出瓶頸。

業界認為，此次立項的國家標準對網絡配置、運行管理、狀態監控及故障定位等提出統一技術要求，並規定配套測試方法。標準實施後，將統一高速網絡管理生態，降低智算集群建設門檻和長期運營成本。

不過，立標準不代表立即替代海外方案。 立項只是起點，真正落地需要測試方法、認證體系和廠商適配跟進。領外，性能優勢需要獨立驗證。 部分關於scaleFabric的性能、成本和擴展規模數據來自企業發佈或媒體報道，仍需更多第三方驗證。

而RDMA只是智算短板之一。 即使網絡標準化推進，算力效率仍受GPU/GPGPU、存儲、編譯器、訓練框架和集群調度共同影響。所以該舉措無法直接解決晶片問題，僅是把「算力大動脈」管理規則先立起來，減少碎片化成本，提高國產智算集群規模化部署的確定性。