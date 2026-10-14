加強核能安全監管 大陸生態環境部新設2個核安司

大陸積極發展核電，目前在建核電機組數量已是世界第一，目標在2030年前，運行的核電機組數量將接近100台，也將居全球之冠，核能安全更顯重要。為此，陸媒報導，大陸生態環境部已新設立2個司局級單位，分別是核電建造安全監管司、核電運行安全監管司。

陸媒澎湃新聞報導，近日大陸國家公務員局網站發布了「中央機關及其直屬機構2027年度考試錄用公務員招考簡章」，其中，生態環境部發布的招考職位訊息顯示，該部已新設立核電建造安全監管司、核電運行安全監管司。

報導指，生態環境部是國務院組成部門，為正部級，主責擬訂並組織實施生態環境政策、規劃和標準，統一負責生態環境監測和執法工作，監督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展中央環境保護督察等。

2018年機構改革前，原環境保護部就負責核與輻射安全監管；2018年組建生態環境部後，繼續對外保留國家核安全局牌子。

本報記者查閱大陸生態環境部網站，目前官網「機構組織」欄目裡仍呈現「核設施安全監管司」與「核電安全監管司」，還未進一步將新單位更新上去。不過，新單位或許更接近上述2司局的職能拆分重組，因為「考公簡章」中2個新單位的職務說明，與「核電安全監管司」的主要職責幾乎一致，內容為從事核動力廠、研究堆選址、設計、建造階段核安全、輻射安全、環境保護的監督管理工作。

今年8月13日，大陸國務院新聞辦舉行的「十五五」系列記者會上，生態環境部副部長、國家核安全局局長董保同表示，「十五五（2026至2030年）」期間，大陸運行的核電機組數量將躍居世界首位，確保實現高水平核安全的任務將更加繁重。

董保同指出，目前大陸在建的核電機組數量是世界第一，運行是世界第二，已經取得運行許可證的機組達到65台，到2030年接近100台，屆時將成為世界第一。他強調，要持續構建嚴密的核安全責任體系，推動核電廠高標準設計、高質量建造、高水平運行。抓好首堆新堆安全監管，確保不發生核事故或者影響環境、群眾健康的事件。

他還說，除了核電站以外，對於核聚變裝置、放射源、核燃料循環設施、鈾（釷）礦伴生礦，還有核設施退役，都要確保全鏈條安全，哪個地方都不能出現薄弱環節。另外，要加強核安全科研，對核安全問題做到知其然並知其所以然。進一步加強核安全監管力量建設，提升隊伍能力，確保核安全萬無一失。