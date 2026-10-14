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淘寶全球雙11檔期起跑 揭開「萬能的淘寶」六大用戶新體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
淘寶天貓海外宣佈與人氣演員張凌赫攜手合作，邀請全球用戶於雙11期間開始一同探索6大煥新用戶體驗升級帶來的獨特購物樂趣。圖／淘寶天貓海外提供
淘寶天貓海外宣佈與人氣演員張凌赫攜手合作，邀請全球用戶於雙11期間開始一同探索6大煥新用戶體驗升級帶來的獨特購物樂趣。圖／淘寶天貓海外提供

電商大檔期雙11將屆，熱身活動陸續起跑。淘寶天貓海外14日宣布與人氣演員張凌赫攜手合作，今日全球各大線上平台首播全新品牌形象影片，並同步在各大城市推出大型戶外影音廣告、平面廣告看板、品牌主題地鐵車廂及裸視3D廣告，為境外市場用戶帶來「萬能的淘寶」六大煥新用戶體驗。

搶張凌赫海外人氣，主題介面也將於淘寶App上線，並推出每日挖寶、解鎖張凌赫獨家贈禮的專屬活動，淘寶指出，與張凌赫合作是一場「萬種可能」的一拍即合 ，「萬能的淘寶」本就是萬物皆可遇、處處有驚喜的無限探索，而張凌赫也在通過不斷創造新的、有記憶點的形象，持續刷新觀眾對他的想像。淘寶結合張凌赫席捲全球的優質形象及高人氣，從雙11檔期開始邀請全球用戶一同打開淘寶App，探索六大煥新用戶體驗升級帶來的獨特購物樂趣。

今年淘寶推出六大煥新用戶體驗，包括Quality、Taste、Lifestyle、Trendy、Smart與Surprise。影片中，張凌赫則以多元面貌走進淘寶豐富的商品世界。透過不同造型場景，將六大煥新體驗呈現在觀眾眼前。

雙11 淘寶 天貓

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