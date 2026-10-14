中國補救社保資金行動一波波 欠繳企業11月起最高罰3倍

中國政府正嚴格督促各方繳足社會保險。11月1日起，企業等用人單位如果欠繳社保，最高將罰欠繳金額的3倍。中國人力資源社會保障部副部長李忠近日表示，將透過一系列措施推進社保「應保盡保」。

第一財經等陸媒昨天報導，中國國家稅務總局發布「全國稅務行政處罰裁量基準（2026年版）」自2026年11月1日起施行。社會保險費正式納入全國統一稅務行政處罰裁量體系。

根據規定，逾期仍未繳納社保的處罰裁量劃分為3檔。欠繳金額不足人民幣50萬元（約新台幣240萬元），或欠繳金額50萬元以上、500萬元以下，且欠繳數額占應繳社保費比例不足30%，處以欠繳金額1倍罰款；罰最多的是欠繳金額500萬元以上，且欠繳數額占應繳社保費比例超過30%，處以欠繳金額2倍以上3倍以下罰款。

中國的「勞動法」和「社會保險法」規定，繳納社保是強制性法定義務，但以往許多雇主和員工都以自行協商或約定放棄參保。

有為員工繳交社會保險的中國企業中，又有不少並未將員工真實薪資作為繳交基數，而是比照最低標準計算，實質上是不足額交保。中國多家媒體報導，今年以來，對社保繳費基數的執行總體趨於嚴格，大多要求企業在3到5年實現全額實繳。

最新發布的這份「全國稅務行政處罰裁量基準（2026年版）」，明訂了欠繳社保的罰則。

中國當前面臨經濟承壓、內需不振的情況，社會保障不夠被認為是民眾消費不足的原因之一，加上中國高齡少子化速度快，社保制度、尤其養老保險制度的可持續性不斷敲響警鐘。這些促使當局近來持續加強「夯實社保」。

經濟觀察網報導，人力資源社會保障部副部長李忠10日在國新辦新聞發布會上說，當前，社保參保工作正「從粗放式擴面向精準式擴面轉變，從外延式擴面向內涵式提質轉變」，但仍有部分群體尚未納入社保覆蓋範圍。

他表示，將以各類方式精準找到未參保人員，將透過政策優化、「數據找人」等一系列措施推進社保「應保盡保」，力爭基本養老保險參保率穩定在95%以上。