中歐貿易磋商 中汽協：對話代替對抗符合雙方利益

中歐貿易投資磋商機制第二次例會達成共識清單。中汽協今天表示，中歐透過機制化磋商管控分歧，以對話代替對抗、以合作化解爭端，這是符合雙方利益的理性選擇。

中國與歐盟於10月8至9日在北京召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會，達成16項成果共識清單，包括在混動汽車、電動汽車領域各自達成磋商共識。

中國汽車工業協會（中汽協）今天透過微信公眾號表示，目前全球貿易保護主義抬頭、國際經貿環境不確定性上升，汽車產業高度全球化、跨國協作緊密，面臨政策壁壘、供應鏈重構等多重挑戰，如果任由貿易摩擦升級，將推高企業成本、擾亂正常市場秩序，也會損害消費者利益，影響汽車產業轉型升級。

中汽協強調，「中歐作為全球重要經濟體和汽車市場，產業互補性強、合作空間廣闊。雙方堅持透過機制化磋商管控分歧、妥處摩擦，以對話代替對抗、以合作化解爭端，是符合雙方根本利益的理性選擇」。

中汽協指出，中歐在世界貿易組織（WTO）多邊規則框架下，對於汽車領域貿易相關問題達成共識，有助於穩定雙方產業預期，為車企貿易投資創造可預期環境，也有助於維護雙方產業界、消費者利益。中歐透過對話協商處理貿易摩擦，這是為國際社會妥處分歧樹立典範。

多家中國車企也在今天發出聲明。

吉利控股集團表示，將堅持開放合作、依法合規經營，以技術創新和優質產品服務消費者，積極拓展與歐洲產業夥伴的交流合作，共同維護汽車產業鏈、供應鏈穩定，推動汽車產業綠色發展，為中歐經貿關係健康發展作出積極貢獻。

奇瑞汽車指出，開放合作、互利共贏是全球汽車產業發展共同方向。中歐汽車產業互補性強、合作空間廣闊，雙方保持深度合作，有利於中歐產業界和消費者，也有利於全球汽車產業鏈、供應鏈穩定。

比亞迪提到，這次磋商有效管控貿易分歧、避免摩擦升級，為中歐汽車貿易領域營造穩定的、可預期的、可持續的合作環境。比亞迪將堅持技術創新，減少溫室氣體排放和人類對化石燃料的依賴，做負責任的全球產業參與者，共同推動中國汽車行業健康有序的國際化發展。