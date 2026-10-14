快訊

拚春節前普發1萬！賴總統喊話朝野速審總預算 蔡其昌曝加碼可能性

21歲梧桐妹戀愛中！賈靜雯昔先有後婚 自嘲：媽媽都沒注意了

25歲跑步網紅半馬終點前500公尺倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

中歐貿易磋商 中汽協：對話代替對抗符合雙方利益

中央社／ 台北14日電

中歐貿易投資磋商機制第二次例會達成共識清單。中汽協今天表示，中歐透過機制化磋商管控分歧，以對話代替對抗、以合作化解爭端，這是符合雙方利益的理性選擇。

中國與歐盟於10月8至9日在北京召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會，達成16項成果共識清單，包括在混動汽車、電動汽車領域各自達成磋商共識。

中國汽車工業協會（中汽協）今天透過微信公眾號表示，目前全球貿易保護主義抬頭、國際經貿環境不確定性上升，汽車產業高度全球化、跨國協作緊密，面臨政策壁壘、供應鏈重構等多重挑戰，如果任由貿易摩擦升級，將推高企業成本、擾亂正常市場秩序，也會損害消費者利益，影響汽車產業轉型升級。

中汽協強調，「中歐作為全球重要經濟體和汽車市場，產業互補性強、合作空間廣闊。雙方堅持透過機制化磋商管控分歧、妥處摩擦，以對話代替對抗、以合作化解爭端，是符合雙方根本利益的理性選擇」。

中汽協指出，中歐在世界貿易組織（WTO）多邊規則框架下，對於汽車領域貿易相關問題達成共識，有助於穩定雙方產業預期，為車企貿易投資創造可預期環境，也有助於維護雙方產業界、消費者利益。中歐透過對話協商處理貿易摩擦，這是為國際社會妥處分歧樹立典範。

多家中國車企也在今天發出聲明。

吉利控股集團表示，將堅持開放合作、依法合規經營，以技術創新和優質產品服務消費者，積極拓展與歐洲產業夥伴的交流合作，共同維護汽車產業鏈、供應鏈穩定，推動汽車產業綠色發展，為中歐經貿關係健康發展作出積極貢獻。

奇瑞汽車指出，開放合作、互利共贏是全球汽車產業發展共同方向。中歐汽車產業互補性強、合作空間廣闊，雙方保持深度合作，有利於中歐產業界和消費者，也有利於全球汽車產業鏈、供應鏈穩定。

比亞迪提到，這次磋商有效管控貿易分歧、避免摩擦升級，為中歐汽車貿易領域營造穩定的、可預期的、可持續的合作環境。比亞迪將堅持技術創新，減少溫室氣體排放和人類對化石燃料的依賴，做負責任的全球產業參與者，共同推動中國汽車行業健康有序的國際化發展。

北京 歐盟 投資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐中貿易談判後 王文濤稱磋商成果穩定業界預期

陸副總理何立峰見法國官員 稱願與歐方持續開展經貿對話

垂涎中市場 逾百歐企報名歐洽會 「想見」200家中企談合作

中提3原則 油電車銷歐「向上安排」 新能源車出口退稅率降至9%

相關新聞

日刷125分鐘…紅果短劇每日活躍用戶1.68億 輾壓騰訊等4大平台

中國短劇市場持續升溫，字節跳動旗下紅果短劇的用戶規模快速攀升。據中國互聯網數據分析機構QuestMobile監測，截至今年7月，紅果短劇每日活躍用戶數（DAU）達1.68億，年增107%，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及芒果TV四大長影音平台的日活總和。紅果短劇用戶日刷125分鐘，引爆「成癮」隱憂。「紅果短劇太誇張了」與「千萬別下載」等話題近日頻登頂熱搜。

BMW新任董座首訪大陸 集團拚2030年銷陸車逾95%本土生產

德國豪車品牌寶馬集團（BMW）14日發布消息指，集團計畫到2030年，對大陸銷售的汽車中超過95%實現本土生產，進一步深化在大陸的本土化布局。然而，今年BMW在大陸市場的銷售表現並不樂觀，前9個月銷量較去年同期減少逾2成。

陸前3季出口年增16.4% 積體電路增速翻倍

大陸今年前3季出口達23.2兆元人民幣，年增16.4%。大陸海關總署指出，裝備製造業引領作用突出，貢獻了近9成的出口增量，此外，出口產品也以智慧、綠色領域為大宗，積體電路出口更幾乎翻倍。

美管制 路透：Nvidia在中AI晶片市占跌至34% 華為版圖擴大

路透引述國際數據資訊公司（IDC）的一份報告指出，Nvidia(輝達，另譯英偉達)今年上半年在中國數據中心人工智慧（AI）晶片市場的市占率降至34%，主要受到美國出口管制、及華為等當地競爭對手站穩腳跟的影響。

Dior前男裝總監KIM JONES 新品牌旗艦店明年赴港 原因曝光

Dior前任男裝創意總監，英國著名設計師 Kim Jones闊別大眾視線近兩年後，無預警宣佈推出個人同名品牌「KIM JONES」，最快將會在2027的秋冬系列宣告華麗回歸。Kim Jones OBE創立的同名品牌KIM JONES正式落實明年進駐香港中環商業地標Central Yards，開設約4000方呎、橫跨兩層樓面的全球首間實體零售旗艦店，預計2027年下半年開業。此舉放棄巴黎、倫敦及紐約等城市，凸顯國際品牌對香港核心商業區消費力與國際窗口角色的信心。

涉操縱IPO遭停牌 港證監會凍結茶百道44億資產創新高

香港證監會對涉嫌操縱IPO集團採取行動，指令名叫撥康視雲上市公司停牌後，又指令名為茶百道的內地上市公司停牌，凍結近44億港元資產，為歷來凍結最大金額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。