BMW新任董座首訪大陸 集團拚2030年銷陸車逾95%本土生產

德國豪車品牌寶馬集團（BMW）14日發布消息指，集團計畫到2030年，對大陸銷售的汽車中超過95%實現本土生產，進一步深化在大陸的本土化布局。然而，今年BMW在大陸市場的銷售表現並不樂觀，前9個月銷量較去年同期減少逾2成。

BMW董事長聶科維（Milan Nedeljković）13日開啟就任後首次訪陸行程。根據「寶馬集團」微信公眾號，在北京期間，他出席了北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議，呼籲支持開放市場和自由貿易，加強國際對話。

聶科維表示，中國大陸已成為全球最具挑戰性的標竿市場之一，寶馬歡迎以技術創新、產品品質和客戶價值為導向的競爭。他同時表示，對大陸的長期承諾意味著持續投資和深度本土化。

BMW發布的消息指，在大陸持續深入推進本土化，以成就全球化發展，已成為集團的重要戰略方向。BMW還計畫到2030年對陸銷售的汽車中，超過95%實現本土生產，正是過去30多年在大陸深耕厚植讓BMW有此雄心。

陸媒觀察者網指出，目前，BMW在大陸的生產布局，包括瀋陽的華晨寶馬和位於江蘇的光束汽車。華晨寶馬主要生產BMW 2系、3系、5系、X1、X3和X5等車型；光束汽車生產純電動MINI Cooper和MINI Aceman，並面向全球市場。

結束北京行程後，聶科維還將前往瀋陽，15日擬出席2026寶馬中國創新日暨第六代動力電池下線儀式。該計畫由BMW投資100億元人民幣建設，是其推進在中國大陸本土化、電動化的重要項目。

大陸遼寧瀋陽已成為BMW全球規模最大的生產基地；在研發端，寶馬也已在中國大陸建成了德國之外規模最大的研發網絡，涵蓋4大創新基地、3家軟體公司。

不過，BMW今年在歐洲和美國的銷售量均有所成長，惟中國市場仍面臨挑戰。根據集團網站13日的新聞稿，今年前9個月，中國市場銷售量為37.6萬輛，年減21.2%；今年第3季僅售出11.4萬輛，較去年同期跌幅達24.8%。