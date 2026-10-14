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中國大陸進出口 2026年前3季年增23.8%

中央社／ 上海14日電

中國海關總署今天公布2026年前3季貨物貿易進出口金額，若以美元計，前3季貨物貿易進出口5.8兆美元，年增率23.8%。其中，出口年增21.3%，進口年增27.5%。

若以人民幣計，中國前3季的進出口金額為39.94兆元（約新台幣192兆元），年增率18.8%。其中，出口23.2兆元，年增16.4%；進口16.74兆元，年增22.3%。

中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，說明中國前3季進出口情況。根據國新辦官網文字直播，中國海關總署新聞發言人、副署長王軍說，和出口相比，中國今年前3季進口增速更快，以人民幣計進口比出口高5.9個百分點。

另外，由於中歐班列和西部陸海新通道建設，中西部地區對外開放步伐明顯加快，中部地區進出口增長20.5%，西部地區增長25.7%。前3季外貿增速是近5年同期中最快的。

王軍說，以人民幣計，中國今年第一季進出口年增15.3%，第2季年增18.3%，第3季年增22.3%。前3季裝備製造業貢獻近9成的出口增量，中間品占出口總值比重超過一半。積體電路出口增長99.1%，電動汽車、鋰電池、風力發電機組及其零件等綠色產品分別增長72.3%、36.4%和22.4%。

在回答記者提問中國前3季外貿主要變化時，王軍指出，工業機器人、電子元件、電腦零部件、電工器材等產品進出口合計超過10兆元，年增達58.9%，拉動整體進出口增長11.3個百分點。

出口金額 國務院 海關

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