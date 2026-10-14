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陸前3季出口年增16.4% 積體電路增速翻倍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸海關總署官員14日表示，今年前3季，積體電路出口增長99.1%。路透
大陸海關總署官員14日表示，今年前3季，積體電路出口增長99.1%。路透

大陸今年前3季出口達23.2兆元人民幣，年增16.4%。大陸海關總署指出，裝備製造業引領作用突出，貢獻了近9成的出口增量，此外，出口產品也以智慧、綠色領域為大宗，積體電路出口更幾乎翻倍。

大陸國務院新聞辦公室14日就2026年前3季進出口情況舉行記者會。大陸海關總署副署長、發言人王軍表示，今年前3季，大陸貨物貿易進出口39.94兆元（人民幣，單位下同），年增18.8%。其中，出口23.2兆元，年增16.4%，進口16.74兆元，增長22.3%。此外，第3季出口規模首次突破8兆元，增長22%。

出口方面，王軍指出，今年前3季，裝備製造業引領作用突出，貢獻了近9成的出口增量。中間品占出口總值比重超過一半。出口產品「向智、向綠」；積體電路出口增長99.1%，電動汽車、鋰電池、風力發電機組及其零件等綠色產品分別增長72.3%、36.4%和22.4%，出口動能繼續向新向優。

在人工智慧（AI）浪潮下，王軍指出，大陸出口電腦零附件增長2.1倍，固態硬碟等記憶體零件增長1.3倍，保障了全球算力產業鏈中間產品的穩定供應；出口服務器等數據處理設備增長7.2%，助力全球算力基礎設施建設。

王軍也提到，今年前3季，大陸船舶出口超3,500億元，增長24.6%；工業機器人產業出口近百億元，增長16.9%；電子元件出口增長70%，電線電纜等電工器材增長25.3%，為全球AI算力和電力基建發展「強芯通脈」。在中東局勢不穩，全球能源、化工原料供給緊張的情況下，基本有機化學品出口增長24.4%，初級形狀的塑膠材料增長32.2%。

此外，王軍特別強調，前3季進口增速快於出口5.9個百分點，大陸對外貿易「更加平衡協調」。他表示，前3季進口快速增長，主要得益於大陸先進製造業不斷發展壯大，對關鍵零部件等各類中間品需求旺盛，包括進口記憶體零件增長1.5倍，積體電路增長56.6%，航空器零部件增長17.6%。

積體電路 人民幣 國務院

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