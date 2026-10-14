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對美台貿易數據曝！陸9月出口激增36.3%、進口增31% 雙雙勝預期

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
以美元計，大陸9月出口按年增長36.3%、進口按年增長31%，雙雙大勝預期。圖為山東煙台港外貿商品車準備登船出海。中通社資料照
以美元計，大陸9月出口按年增長36.3%、進口按年增長31%，雙雙大勝預期。圖為山東煙台港外貿商品車準備登船出海。中通社資料照

大陸官方今天公布9月份外貿數據，進出口雙雙大勝預期。以美元計，出口按年增長36.3%，優於市場預期的增25.7%；進口按年增長31%，亦勝於市場預期的增25%。

據大陸海關總署官網14日公布，以美元計，大陸9月出口年增36.3%，遠高於8月的25%增幅，增幅創2月後新高。進口年增31%，亦高於8月的28.2%增幅，為6月後新高

路透指出，今年前9個月，大陸貿易順差達到9,381.1億美元，除非出口在最後一季大幅放緩，否則這個製造業強國可望比去年更早突破1兆美元貿易順差大關。目前來看，這種放緩的可能性不大。

分地區看，以美元計，大陸9月對美國出口年增39.6%至478.8億美元，自美國進口年增20.7%至138.7億美元，對美國貿易順差進一步擴大至340.1億美元。

兩岸部分，以美元計，大陸9月對台灣出口119.3億元，年增幅高達68.9%；自台灣進口298.4億元，年增34.22%，兩岸進出口貿易總額達417.7億元，年增42.6%。

同一天，大陸國家統計局公布，9月居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，漲幅低於預期的1%；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲5%，高於預期的4.4％，增幅創4年多來新高，這2項數據凸顯經濟復甦不平衡。

路透認為，出口的強勁成長表明，大陸的決策者仍可依靠適度政策支持，來實現今年4.5-5%的年度GDP成長目標。

對美 貿易順差 海關

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