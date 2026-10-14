APEC財長會下周香港登場 陸財長藍佛安主持、聚焦數位基建融資

今年度亞太經合會（APEC）財政部長會議將於20日至21日在香港舉行，我財政部長莊翠雲也將循例出席。大陸財政部今天表示，該場會議將有來自21個APEC經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表將參加，並由大陸財長藍佛安親自主持，並將聚焦民生、數位基礎建設融資等4大議題。

大陸財政部網站14日刊登「有關負責人前瞻2026年APEC財長會重點議題」的內容，首先提到，藍佛安將率大陸代表團出席並主持會議，副部長廖岷代表中方發言。

大陸財政部官員指出，圍繞APEC「中國年」主題和三大優先領域，結合當前亞太經濟發展面臨的新形勢，中方提出了財金渠道4項重點議題：支持民生發展的財政政策、數字（數位）基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進APEC青年財經人才交流合作。

該官員指，目前各經濟體普遍面臨穩增長、防風險、保民生的任務，亟需加強宏觀經濟政策溝通協調，採取適當財政金融政策更好支持創新、包容性發展；同時，數位化、人工智慧等新技術加快發展，既帶來了新的數字基礎設施投融資需求，也凸顯出加強青年財經人才交流互鑒、提升未來政策制定能力的重要性。

大陸財政部官員說，在即將舉行的財長會上，各經濟體代表將進一步深入交換意見，圍繞重點議題形成共識文件和相關成果，包括財長會聲明、亞太地區支持民生發展的財政政策報告、數位基礎設施融資政策聲明、普惠金融創新實踐案例集以及繼續開展青年財經人才交流合作等。

至於會議日程，10月20日上午將舉行財長閉門會，重點就「在變動的世界中推動亞太經濟增長」進行非正式討論；中午舉行財長與亞太工商界代表工作午餐會，重點聽取工商界代表對於動員私人資本、支持數位基礎設施融資的建議；下午舉行財長會開幕式並進入正式議程。10月21日上午，待會議閉幕後還將舉行記者會。