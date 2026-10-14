陸9月CPI年增0.9%遜預期、PPI漲5%創4年來新高

大陸國家統計局今天公布，9月居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，是近3個月來新高，但漲幅低於預期的1%，且仍處較低水準；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲5%，高於預期的4.4％，增幅是2022年6月後最高。

大陸國家統計局14日在官網發布9月CPI、PPI數據。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，9月CPI、PPI年漲幅均擴大。

9月CPI按年上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%，漲幅與上月相同。

其中，汽油價格上漲16.6%，漲幅擴大7.3個百分點，影響CPI按年上漲約0.47個百分點，帶動能源價格漲幅由上月的4.1%擴大至本月的7.3%。扣除能源的工業消費品價格上漲1.6%，漲幅回落0.2個百分點，影響CPI同比上漲約0.39個百分點。食品價格下降1.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點，影響CPI按年下降約0.29個百分點。豬肉和鮮菜價格分別下降10%和8.1%，合計影響CPI同比下降約0.33個百分點。

此外，9月PPI按年上漲5%，漲幅比上月擴大1.2個百分點。

以各主要行業看，有8個行業漲幅比上月擴大。包括煤炭開採和洗選業上漲35.3%、有色金屬冶煉上漲21.4%、電氣機械和器材製造業上漲6.2%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲5.8%等，合計影響PPI按年上漲約5.42個百分點，上拉影響比上月增加1.12個百分點。而包括汽車製造業下降2%在內，共有5個行業合計下拉PPI年增約0.66個百分點。