快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸9月CPI年增0.9%遜預期、PPI漲5%創4年來新高

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家統計局14日公布，9月居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，低於預期的1%；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲5%，高於預期的4.4％。新華社
大陸國家統計局14日公布，9月居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，低於預期的1%；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲5%，高於預期的4.4％。新華社

大陸國家統計局今天公布，9月居民消費價格CPI）按年上漲0.9%，是近3個月來新高，但漲幅低於預期的1%，且仍處較低水準；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲5%，高於預期的4.4％，增幅是2022年6月後最高。

大陸國家統計局14日在官網發布9月CPI、PPI數據。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，9月CPI、PPI年漲幅均擴大。

9月CPI按年上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%，漲幅與上月相同。

其中，汽油價格上漲16.6%，漲幅擴大7.3個百分點，影響CPI按年上漲約0.47個百分點，帶動能源價格漲幅由上月的4.1%擴大至本月的7.3%。扣除能源的工業消費品價格上漲1.6%，漲幅回落0.2個百分點，影響CPI同比上漲約0.39個百分點。食品價格下降1.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點，影響CPI按年下降約0.29個百分點。豬肉和鮮菜價格分別下降10%和8.1%，合計影響CPI同比下降約0.33個百分點。

此外，9月PPI按年上漲5%，漲幅比上月擴大1.2個百分點。

以各主要行業看，有8個行業漲幅比上月擴大。包括煤炭開採和洗選業上漲35.3%、有色金屬冶煉上漲21.4%、電氣機械和器材製造業上漲6.2%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲5.8%等，合計影響PPI按年上漲約5.42個百分點，上拉影響比上月增加1.12個百分點。而包括汽車製造業下降2%在內，共有5個行業合計下拉PPI年增約0.66個百分點。

CPI 漲幅 價格

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前九月CPI漲1.94% 全年守2%有難度

記憶體漲價推升電腦設備價格 連十漲、創44年最大增幅

美股財報季開鑼 喜中帶憂

IMF示警全球經濟韌性受考驗 能源價格與公債壓力增風險

相關新聞

陸9月CPI年增0.9%遜預期、PPI漲5%創4年來新高

大陸國家統計局今天公布，9月居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，是近3個月來新高，但漲幅低於預期的1%，且仍處較低水準；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲5%，高於預期的4.4％，增幅是2022年6月後最高。

明年4月 陸新能源車出口退稅率減4%

大陸財政部、稅務總局十二日發布「關於調整部分產品出口退稅政策的公告」，從二○二七年四月一日起，新能源汽車增值稅出口退稅率將由百分之十三下調至百分之九；新能源車出口消費稅退稅政策維持不變。專家認為，新規有助於緩和外部貿易摩擦，對於依賴退稅盈利的低價出口車型衝擊較大。

啟動歐盟整車認證 問界拚明年進軍歐洲

財聯社十二日報導，大陸新能源汽車品牌「問界汽車」計畫於二○二七年進入歐洲市場，目前已全面啟動歐盟整車型式認證（ＷＶＴＡ）工作。二○二六年巴黎車展上，問界將攜旗下四款休旅車（ＳＵＶ）亮相，涵蓋ＡＩＴＯ六、ＡＩＴＯ七、ＡＩＴＯ八及ＡＩＴＯ九。第九十一屆巴黎國際車展於十月十二日至十八日在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。

大幅增長…逾20陸企登巴黎車展 創紀錄

第九十一屆二○二六年巴黎車展當地時間十二日拉開帷幕，多國汽車品牌同台亮相，本屆大陸有超廿家車企參展，創了紀錄，受到業界人士普遍關注。

廣交會首見境外採購商會員服務

第一百四十屆中國進出口商品交易會將於明天（十五日）開幕。本屆廣交會將首次成立廣交會採購商聯盟，首次推出境外採購商會員服務，創新推出「展覽＋海外直播」新模式。

全球記憶體股遭血洗 華強北報價不跌反漲

全球記憶體股遭血洗之際，大陸深圳華強北市場昨（13）日開出的最新一周報價透露新訊號，主要DRAM規格持續上漲，周漲幅最高達5.45%，與全球記憶體股重挫形成強烈對比，呈現「股票市場殺很凶，現實通路搶貨也搶很凶」的兩極現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。