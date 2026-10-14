廣交會首見境外採購商會員服務

第一百四十屆中國進出口商品交易會將於明天（十五日）開幕。本屆廣交會將首次成立廣交會採購商聯盟，首次推出境外採購商會員服務，創新推出「展覽＋海外直播」新模式。

中新社報導，中國對外貿易中心會議論壇處工作人員李沁珂受訪表示，本屆廣交會首設新品首發展示區，構建「發佈—展示—對接」三位一體的首發服務體系，助力參展商獲客，擴大首發首秀產品曝光度，打造新品風向標、企業首秀場和採購商選品必選項。

本屆廣交會將通過「實物＋數字」融合展示模式，全方位展示新產品、新技術。其中，服務機器人、智慧醫療、智能製造、新能源等未來產業首發新品較上屆增長約百分之二十，引領市場新趨勢。

本屆眾多企業將攜帶「拳頭產品」亮相，展現中國製造的高端化創新活力。其中，熊貓電子的「零耗材」臭氧水噴霧開闢了綠色消殺新賽道；杭州集智攻克人形機器人「心臟」—電機平衡機的關鍵技術，補齊了具身智能量產的關鍵一環；奔圖科技累計回收再製造超億件耗材，把循環經濟做成核心競爭力。

本屆廣交會設九個貿易服務專區，首次實現十大類生產性服務業全覆蓋，為企業和產品出海提供全生命周期服務。中國對外貿易中心外聯處工作人員黃昌傑表示，本屆廣交會創新推出「展覽+海外直播」新模式。活動覆蓋廣交會三期，每期中間三天，上午逛展直播，下午在駐場直播間直播。目前，已經有上百家參展企業報名。

黃昌傑介紹，本屆廣交會首次成立廣交會採購商聯盟，推動成員信息共享和資源協同。聯盟成員主要為世界五百強、全球零售二百五十強及各國頭部企業。目前，已有來自三十二個國家或地區的五十八家頭部採購企業加入。

中國對外貿易中心外聯處工作人員李可昕表示，本屆廣交會首次推出境外採購商會員服務。這也是廣交會深化採購商分級分類、推動採購商工作從「流量管理」向「價值運營」轉變的一項新舉措。

大會將創新採用「藍牙＋北斗＋五Ｇ」融合定位技術，構建全實景展位級導航系統，導航精度可達一米，首次實現四十五個展廳、一百五十五萬平方米展覽面積、超七點五萬個展位的全館覆蓋。