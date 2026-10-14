明年4月 陸新能源車出口退稅率減4%

大陸財政部、稅務總局十二日發布「關於調整部分產品出口退稅政策的公告」，從二○二七年四月一日起，新能源汽車增值稅出口退稅率將由百分之十三下調至百分之九；新能源車出口消費稅退稅政策維持不變。專家認為，新規有助於緩和外部貿易摩擦，對於依賴退稅盈利的低價出口車型衝擊較大。

第一財經十三日引述專家意見解析新制對於中國新能源車出口的影響。乘聯分會負責人崔東樹表示，新制上路前預留充裕過渡期，這是產業成熟後的回歸中性政策，出口退稅紅利消減與太陽能產品、鋰電池等其他「新三樣」政策脈絡一樣。

崔東樹認為，新能源汽車增值稅出口退稅率下修，一方面是為了抑制海外低價「內捲」（無效益的過度競爭），部分車企依靠退稅補貼低價搶單，容易引發海外反補貼調查；另一方面是主動管控貿易摩擦風險，引導產業從拚價格轉為拚產品力。

崔東樹表示，政策不再允許依靠退稅紅利換取出口規模，引導車企提升產品附加值。退稅率下調四個百分點，這對於低端薄利車型衝擊最大；高端車型承壓能力則更強，過去部分低價出口車型依賴退稅盈利，現在需要真實競爭力參與全球競爭。

中國汽車流通協會專家李顏偉指出，海外貿易環境與國內出口退稅政策有相關性，海外市場容易將出口退稅認定為產業補貼，這次退稅政策有序調整，有助於緩和外部貿易摩擦。

李顏偉認為，政策調整意在遏制車企海外低價內捲，延續補貼有序退出政策方向，推動產業高品質出海。中國新能源汽車產業具備產業鏈和成本優勢，掌握定價權，出口退稅率下降後，企業可透過漲價消化新增成本。

李顏偉剖析，在海外擁有成熟服務網路、品牌口碑紮實的車企產品競爭力強，具備漲價分攤成本空間；依靠低價走量、缺少差異化產品的企業則缺少調價能力，一旦漲價將丟訂單，退稅下調帶來的成本增加，只能由企業自行承擔，能否順利漲價，核心取決於企業綜合競爭力。