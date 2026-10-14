啟動歐盟整車認證 問界拚明年進軍歐洲

財聯社十二日報導，大陸新能源汽車品牌「問界汽車」計畫於二○二七年進入歐洲市場，目前已全面啟動歐盟整車型式認證（ＷＶＴＡ）工作。二○二六年巴黎車展上，問界將攜旗下四款休旅車（ＳＵＶ）亮相，涵蓋ＡＩＴＯ六、ＡＩＴＯ七、ＡＩＴＯ八及ＡＩＴＯ九。第九十一屆巴黎國際車展於十月十二日至十八日在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。

問界是大陸車企賽力斯與華為合作打造的高端新能源汽車品牌。綜合陸媒報導，華為與賽力斯十月一日宣布達成新五年合作協議，雙方將持續聚焦問界高階智慧汽車品牌核心定位，並在此前公布的「專屬專營」新模式基礎上，組建問界業務專屬團隊，進一步升級業務。目前問界用戶已逾一百二十萬。

財聯社指，賽力斯此前曾表示，公司正穩健推進問界車型的全系列海外布局，同步構建全球化行銷服務網絡。