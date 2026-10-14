快訊

各國債台高築…IMF示警全球金融恐動盪 美中財政赤字估占GDP達8%

聽新聞
0:00 / 0:00

啟動歐盟整車認證 問界拚明年進軍歐洲

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

財聯社十二日報導，大陸新能源汽車品牌「問界汽車」計畫於二○二七年進入歐洲市場，目前已全面啟動歐盟整車型式認證（ＷＶＴＡ）工作。二○二六年巴黎車展上，問界將攜旗下四款休旅車（ＳＵＶ）亮相，涵蓋ＡＩＴＯ六、ＡＩＴＯ七、ＡＩＴＯ八及ＡＩＴＯ九。第九十一屆巴黎國際車展於十月十二日至十八日在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。

問界是大陸車企賽力斯與華為合作打造的高端新能源汽車品牌。綜合陸媒報導，華為與賽力斯十月一日宣布達成新五年合作協議，雙方將持續聚焦問界高階智慧汽車品牌核心定位，並在此前公布的「專屬專營」新模式基礎上，組建問界業務專屬團隊，進一步升級業務。目前問界用戶已逾一百二十萬。

財聯社指，賽力斯此前曾表示，公司正穩健推進問界車型的全系列海外布局，同步構建全球化行銷服務網絡。

歐盟 歐洲 巴黎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中歐達諒解…陸油電車輸歐 明年限額35萬輛

中國車再爆安全事故 奇瑞爆後軸脫離 在大馬被全面停牌

陸混動車銷歐年配額35萬輛 商務部提三原則回應

歐盟擬12月推新防禦措施 縮減對大陸依賴

相關新聞

內需持續不振 IMF下修陸今明兩年成長預測

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）昨下修大陸今、明兩年經濟成長預測，今年由百分之四點六降至百分之四點五，明年由百分之四點一降至百分之四。ＩＭＦ指，中東衝突推高能源價格，加上大陸消費疲弱、投資動能減弱及房地產市場持續低迷，儘管出口保持強勁，仍不足以完全抵銷內需不振的影響。

明年4月 陸新能源車出口退稅率減4%

大陸財政部、稅務總局十二日發布「關於調整部分產品出口退稅政策的公告」，從二○二七年四月一日起，新能源汽車增值稅出口退稅率將由百分之十三下調至百分之九；新能源車出口消費稅退稅政策維持不變。專家認為，新規有助於緩和外部貿易摩擦，對於依賴退稅盈利的低價出口車型衝擊較大。

啟動歐盟整車認證 問界拚明年進軍歐洲

財聯社十二日報導，大陸新能源汽車品牌「問界汽車」計畫於二○二七年進入歐洲市場，目前已全面啟動歐盟整車型式認證（ＷＶＴＡ）工作。二○二六年巴黎車展上，問界將攜旗下四款休旅車（ＳＵＶ）亮相，涵蓋ＡＩＴＯ六、ＡＩＴＯ七、ＡＩＴＯ八及ＡＩＴＯ九。第九十一屆巴黎國際車展於十月十二日至十八日在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。

逾20陸企登巴黎車展 創紀錄

第九十一屆二○二六年巴黎車展當地時間十二日拉開帷幕，多國汽車品牌同台亮相，本屆大陸有超廿家車企參展，創了紀錄，受到業界人士普遍關注。

廣交會首見境外採購商會員服務

第一百四十屆中國進出口商品交易會將於明天（十五日）開幕。本屆廣交會將首次成立廣交會採購商聯盟，首次推出境外採購商會員服務，創新推出「展覽＋海外直播」新模式。

全球記憶體股遭血洗 華強北報價不跌反漲

全球記憶體股遭血洗之際，大陸深圳華強北市場昨（13）日開出的最新一周報價透露新訊號，主要DRAM規格持續上漲，周漲幅最高達5.45%，與全球記憶體股重挫形成強烈對比，呈現「股票市場殺很凶，現實通路搶貨也搶很凶」的兩極現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。