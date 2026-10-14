逾20陸企登巴黎車展 創紀錄

第九十一屆二○二六年巴黎車展當地時間十二日拉開帷幕，多國汽車品牌同台亮相，本屆大陸有超廿家車企參展，創了紀錄，受到業界人士普遍關注。

中新社報導，法國總統馬克宏當天出席車展開幕式並走訪多個車企的展台。他通過社交媒體強調法國和歐洲汽車工業正在推進創新步伐，加速重新工業化的進程。他提出汽車工業的三個優先事項：保護汽車工業；加速電動汽車生產和重振工業產業鏈；加強歐洲的行業競爭力。

法國汽車品牌雷諾是此次巴黎車展展區面積最大的車企之一。雷諾Ｅ‑Space概念車在車展期間正式全球首發，並在展台展示了樣車。這款車型的設計簡潔明快，車內配置三排獨立座椅，其中第二排座椅可旋轉一百八十度。此外，雷諾還設立了與消防員的聯合展區，展示雷諾生產的多種救援車輛，並在現場演示緊急事故救援。

本屆共有超過二十家中國整車品牌參展，與上屆的二○二四年巴黎車展相比大幅增長。比亞迪、廣汽、理想、小鵬、長安等眾多中國品牌參展，並分別舉行新聞發布會，介紹面向歐洲和全球市場的各類車型。

報導稱，車展的各個場館內都有中國品牌的身影。比亞迪展台緊鄰法國品牌雷諾展台；廣汽展台與理想展台相鄰；吉利展台與長安展台相鄰。中國品牌的每場新聞發布會幾乎都座無虛席，很多參展者想了解中國新能源汽車的最新發展水平和製造工藝。

美國車企特斯拉參加二○二六年巴黎車展，最引人注目的是展出的Cybercab無人駕駛出租車。這是該車型在歐洲首次公開展示。Cybercab無人駕駛出租車沒有方向盤也沒有踏板，在車展中只供靜態參觀。

巴黎車展起源於一八九八年的國際汽車沙龍會，是世界上歷史最悠久的車展，自一九七六年後逢雙年秋季開展，今年是第九十一屆。