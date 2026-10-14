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各國債台高築…IMF示警全球金融恐動盪 美中財政赤字估占GDP達8%

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內需持續不振 IMF下修陸今明兩年成長預測

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
國際貨幣基金組織下修大陸今、明兩年經濟成長預測。中新社
國際貨幣基金組織下修大陸今、明兩年經濟成長預測。中新社

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）昨下修大陸今、明兩年經濟成長預測，今年由百分之四點六降至百分之四點五，明年由百分之四點一降至百分之四。ＩＭＦ指，中東衝突推高能源價格，加上大陸消費疲弱、投資動能減弱及房地產市場持續低迷，儘管出口保持強勁，仍不足以完全抵銷內需不振的影響。

法新社報導，ＩＭＦ十三日公布最新「世界經濟展望」報告，將大陸今、明兩年經濟成長預測均較七月下修零點一個百分點。今年最新預測落在大陸官方百分之四點五至百分之五成長目標的下限，該目標也是數十年來最低水準。

對於ＩＭＦ此番下修預測，大陸外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應，這個問題建議向中方主管部門了解，並表示「中國經濟長期向好的基本面沒有變，我們對中國經濟的發展前景充滿信心」。

ＩＭＦ表示，全球油價上漲，加上持續的不確定性及結構性阻力，預料將拖累經濟活動，但政策支持可避免經濟成長進一步大幅放緩。大陸房地產市場歷經多年調整，持續影響消費者信心，即使人工智慧、電動車等高科技產業快速發展，整體內需仍顯疲弱。

另據港媒南華早報報導，ＩＭＦ預料，大陸今年貿易順差可能在去年創下一點二兆美元紀錄後進一步擴大。不過，摩根士丹利報告稱，大陸出口成長愈來愈仰賴資本密集型產業，對就業及家庭收入的帶動作用有限，因此出口強勁尚未轉化為國內需求的全面復甦。摩根士丹利預期，大陸政府刺激經濟的相關措施有助第四季經濟溫和回升，但地方債務壓力、房市低迷及消費信心不足，可能使明年內需持續承壓。

IMF 中東 大陸

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