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高盛上調人民幣目標價至6.4 強調遭嚴重低估20％至25％

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

國際投行高盛看好人民幣後市，認為人民幣匯價遭嚴重低估20％至25％，並將人民幣對美元一年期目標價上調至6.4。同時，高盛認為，公允價值可能接近6。

據彭博報導，高盛全球外匯、利率和新興市場策略研究主管崔維迪（Kamakshya trivedi）近期指，人民幣低估20％至25％仍屬保守估計，大陸不斷擴大的貿易順差也強化了人民幣升值的理由。

高盛預計人民幣對美元匯率將在一年內從目前的6.69左右，升至6.40。同時，該行的公允價值指標則顯示，人民幣未來可能升至6附近。彭博稱，人民幣匯率上次接近6是在2014年初，當時有大量熱錢流入。

崔維迪表示，若將中國大陸經常帳及對外收支狀況納入考量，人民幣遭低估的程度可能更高。大陸官方數據顯示，今年前八月，大陸貿易順差達8,055億美元。

他指，市場低估人民幣可能升值的幅度，每次高盛調高匯率預測，都發現市場共識與遠期市場的反應仍未跟上。他表示，人民幣升值將是漸進但持續的過程。

基於此，崔維迪認為，大陸決策者可能愈來愈能接受人民幣進一步升值，原因之一是維持貿易關係穩定至關重要。他表示，隨著貿易關係維持穩定的時間越長，大陸或逐漸認為，人民幣在一定程度上升值符合宏觀經濟基本面。

高盛 人民幣 目標價

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