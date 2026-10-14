陸 Q3 手機出貨劇減15% 僅華為逆勢增長

國際市調公司IDC昨（13）日公布數據顯示，2026年第3季大陸智慧手機市場出貨量約5,790萬支，年減15.4%，較上半年約4%的年減幅明顯擴大。其中，華為憑藉多元產品、漲價克制，成為主要品牌中唯一出貨量雙位數增長業者，市占率達21.1%。

IDC指出，記憶體及其他零組件成本上漲推升手機售價，部分廠商調整產品配置，也使消費者換機需求受到抑制，市場呈現「量跌價升」態勢，預期成本壓力可能延續至2027年。

就具體廠商來看，大陸第3季市占前五名品牌為華為、蘋果、OPPO、vivo與小米，市占率分別為21.1%、17.8%、15.5%、15.3%與13.8%。年增率分別為17.3%、-4.3%、-17.6%、-24.9%與-20.4%。前五品牌除了華為實現正增長外，其餘品牌皆下滑。

報告指出，在整體低迷背景下，華為憑多樣化的產品形態與相對克制的售價漲幅，延續今年以來的強勢表現，出貨量實現年增率兩位數增長；蘋果發布新品後，市場歡迎度超出預期，但由於今年機型數量減少，出貨量小幅下滑。

展望後市，IDC預計2026年第4季大陸智慧手機市場表現仍難有起色。甚至到2027年大部分時間，成本壓力仍將存在，市場預計仍將延續明顯下滑趨勢。不過龍頭廠商能靠著較強品牌拉力與相比競爭對手更有限的漲價幅度，有望在存量競爭中搶奪更多消費者。隨著時間的推移，消費者勢必逐步適應並接受新的手機價格體系。